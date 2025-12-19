Varese News

A Natale anche la Lega è più buona. 46 mila euro per gli sfollati di Laveno. Vi spieghiamo le rotonde

Le news principali del giorno in meno di 10 minuti

Natale salvo per i consiglieri comunali varesini dopo che la Lega ha ritirato buona parte dei 2 mila emendamenti al bilancio dell’amministrazione di Varese. Parliamo della gara di solidarietà dei lavenesi per le famiglie rimaste senza casa dopo l’incendio. Per spiegare come funziona la rotonda di largo Flaiano abbiamo chiesto ad uno psicologo del traffico.

Pubblicato il 19 Dicembre 2025
