Al parco di viale Milano a Gallarate arriva il Mercatino degli hobbysti
Debutta sabato, per l'intera giornata. "Un'iniziativa che nasce proprio dall’ascolto del territorio, da una proposta avanzata dagli operatori"
Nel cuore delle festività natalizie, Gallarate accoglie il Mercatino degli Hobbisti, un appuntamento dedicato alla creatività, al saper fare e alla passione per l’artigianato, fortemente richiesto dai commercianti della zona e sostenuto dal Distretto Urbano del Commercio.
«L’iniziativa nasce proprio dall’ascolto del territorio: una proposta avanzata dagli operatori dell’area di viale Milano, lato Via Cadore, che l’amministrazione comunale e il Distretto Urbano del Commercio hanno volentieri accompagnato e supportato, in particolare nella gestione degli aspetti organizzativi e burocratici, per trasformarla in un’occasione concreta di animazione urbana e valorizzazione del quartiere» dice Rocco Longobardi, assessore al commercio e attività produttive».
Il mercatino offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire oggetti unici, creazioni artigianali, idee regalo originali e prodotti frutto dell’ingegno personale, in un’atmosfera calda e natalizia, pensata per famiglie, curiosi e appassionati.
«Un’iniziativa che si inserisce a pieno titolo nel percorso di Natale a Gallarate 2025, con l’obiettivo di portare vita, relazioni e occasioni di incontro nei diversi quartieri della città, affiancando il commercio di prossimità e rafforzando il legame tra chi vive Gallarate ogni giorno» continua Longobardi.
Appuntamento sabato 21 dicembre 2025, alle 10.00 alle 19.00, al parco di Viale Milano, lato Via Cadore.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.