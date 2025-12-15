Al parco di viale Milano a Gallarate arriva il Mercatino degli hobbysti

Nel cuore delle festività natalizie, Gallarate accoglie il Mercatino degli Hobbisti, un appuntamento dedicato alla creatività, al saper fare e alla passione per l’artigianato, fortemente richiesto dai commercianti della zona e sostenuto dal Distretto Urbano del Commercio.

«L’iniziativa nasce proprio dall’ascolto del territorio: una proposta avanzata dagli operatori dell’area di viale Milano, lato Via Cadore, che l’amministrazione comunale e il Distretto Urbano del Commercio hanno volentieri accompagnato e supportato, in particolare nella gestione degli aspetti organizzativi e burocratici, per trasformarla in un’occasione concreta di animazione urbana e valorizzazione del quartiere» dice Rocco Longobardi, assessore al commercio e attività produttive».

Il mercatino offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire oggetti unici, creazioni artigianali, idee regalo originali e prodotti frutto dell’ingegno personale, in un’atmosfera calda e natalizia, pensata per famiglie, curiosi e appassionati.

«Un’iniziativa che si inserisce a pieno titolo nel percorso di Natale a Gallarate 2025, con l’obiettivo di portare vita, relazioni e occasioni di incontro nei diversi quartieri della città, affiancando il commercio di prossimità e rafforzando il legame tra chi vive Gallarate ogni giorno» continua Longobardi.

Appuntamento sabato 21 dicembre 2025, alle 10.00 alle 19.00, al parco di Viale Milano, lato Via Cadore.