Al parco di viale Milano a Gallarate arriva il Mercatino degli hobbysti

Debutta sabato, per l'intera giornata. "Un'iniziativa che nasce proprio dall’ascolto del territorio, da una proposta avanzata dagli operatori"

Nel cuore delle festività natalizie, Gallarate accoglie il Mercatino degli Hobbisti, un appuntamento dedicato alla creatività, al saper fare e alla passione per l’artigianato, fortemente richiesto dai commercianti della zona e sostenuto dal Distretto Urbano del Commercio.

«L’iniziativa nasce proprio dall’ascolto del territorio: una proposta avanzata dagli operatori dell’area di viale Milano, lato Via Cadore, che l’amministrazione comunale e il Distretto Urbano del Commercio hanno volentieri accompagnato e supportato, in particolare nella gestione degli aspetti organizzativi e burocratici, per trasformarla in un’occasione concreta di animazione urbana e valorizzazione del quartiere» dice Rocco Longobardi, assessore al commercio e attività produttive».

Il mercatino offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire oggetti unici, creazioni artigianali, idee regalo originali e prodotti frutto dell’ingegno personale, in un’atmosfera calda e natalizia, pensata per famiglie, curiosi e appassionati.

«Un’iniziativa che si inserisce a pieno titolo nel percorso di Natale a Gallarate 2025, con l’obiettivo di portare vita, relazioni e occasioni di incontro nei diversi quartieri della città, affiancando il commercio di prossimità e rafforzando il legame tra chi vive Gallarate ogni giorno» continua Longobardi.

Appuntamento sabato 21 dicembre 2025, alle 10.00 alle 19.00, al parco di Viale Milano, lato Via Cadore.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Roberto Morandi
Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Pubblicato il 15 Dicembre 2025
