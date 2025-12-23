Varese News

Alfa risana il collettore fognario a Ternate

Un intervento da 400 mila euro con l'obiettivo di prevenire gli sversamenti e migliorare la qualità delle acque del Lago di Varese

Alfa, il gestore idrico della provincia di Varese, è al lavoro per risanare il collettore fognario situato accanto alla pista ciclabile di Ternate, nei pressi dello stabilimento Beko. L’intervento rientra nel progetto AQST e punta a diminuire il rischio di sversamenti e a migliorare la qualità delle acque del Lago di Varese.

Il progetto prevede un’operazione di “relining”, una tecnica innovativa che consente di risanare le condotte esistenti senza la loro completa sostituzione. Il primo lotto, concluso lo scorso anno, ha interessato circa 700 metri di rete; con questo secondo stralcio si aggiungono altri 400 metri, per un investimento complessivo di 400 mila euro.

I lavori, che si concluderanno nella prima metà di gennaio, sono realizzati con tecnologia “no-dig”, una soluzione a basso impatto ambientale che riduce al minimo gli scavi, limita i disagi per i cittadini e preserva il contesto urbano e naturale.

«Un intervento strategico – spiega il gestore – che rientra nel più ampio programma di azioni volte a migliorare la qualità delle acque del Lago di Varese, confermando l’impegno di Alfa nella tutela dell’ambiente e nel potenziamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato».

Pubblicato il 23 Dicembre 2025
