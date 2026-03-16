Alberto Pellai ospite a Ternate per «Ripristinare l’autorevolezza dell’adulto»

Il medico, psicoterapeuta e scrittore sarà ospite al Parco Berrini lunedì 23 marzo in occasione dell’incontro organizzato dalla chiesa dell’infanzia Bongiasca

Alberto Pellai sarà a Ternate lunedì 23 marzo alle 21:00 per tenere un’incontro dedicato ai genitori e a tutte le persone che si prendono cura per i più piccoli. Organizzato dalla scuola dell’infanzia Bongiasca di Ternate, la serata affronterà il tema dell’autorevolezza educativa e affettiva degli adulti, perché deve essere ripristinata e come farlo.

Secondo gli organizzatori, momenti di confronto come questo sono occasioni preziose per aiutare i genitori, che spesso si sentono soli e disorientati di fronte alla sfida di crescere dei figli. «Abbiamo scelto – sottolineano i responsabili della scuola Bongiasca – di non occuparci solo del bambino, ma dell’intero sistema che lo circonda, perché un genitore più sereno è il più bel regalo che si possa fare a un bambino».

«Il nostro agire educativo – spiega la coordinatrice didattica della scuola dell’infanzia Bongiasca, Elena Bertuola – si basa sulla pedagogia della meraviglia, intesa come postura esistenziale che l’educatore deve avere nel rapporto quotidiano con il bambino. Se l’approccio di Pellai ci insegna ad essere “allenatori”, la meraviglia è il “carburante” che riempie di entusiasmo questo viaggio».

«Se – aggiunge Bertuola – “allenare alla vita” significa riportare i bambini nel mondo reale e fuori dagli schermi, la meraviglia è l’esca. La realtà è molto più stupefacente di un pixel, se qualcuno ci insegna a guardarla».