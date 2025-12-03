Barca a vela in piazza con Club Velico Velagranda e UISP

Anche quest’anno sta arrivando Natale e, come ormai da tradizione, Club Velico VelaGranda Varese a.s.d. parteciperà allo storico mercatino dell’Immacolata a Masnago “Aspettando la Cometa” per promuovere nella città di Varese lo sport della vela.

Il Club, senza scopo di lucro, è un’associazione di amici legati dalla comune passione per la barca a vela ed ha la sua sede proprio a Masnago. I soci di ogni età praticano lo sport della vela su cabinati navigando sull’incantevole Lago Maggiore: il tutto a testimoniare che lo sport non ha età se c’è la passione! E grazie al Club VelaGranda ed ai principi della UISP SPORT PER TUTTI, a cui l’associazione è affiliata, si può veleggiare in tutta sicurezza e in tutte le stagioni sui nostri splendidi laghi immersi nella natura.

Sono ormai 10 anni che Club VelaGranda partecipa attivamente e con grande entusiasmo alla manifestazione sotto l’egida della storica Società di Mutuo Soccorso e in collaborazione con l’associazione Malawi nel Cuore ODV, portando in piazza una piccola imbarcazione, con vele come la randa e il genoa, le cime, l’ancora, lo scafo, l’albero, il timone e tanto altro, da mostrare a grandi e piccini affinché possano vedere cosa offre il loro rione da un punto di vista sportivo e diventare nuovi amici dell’associazione e, perché no, nuovi velisti.

Durante la giornata un ricco programma di eventi tra i quali, ad accogliere i più piccoli ci sarà la slitta di Babbo Natale con i suoi Elfi e la prima edizione della Mami Rudolf Race una corsa tra renne scatenate sul sagrato della chiesa di Masnago.

Per gli iscritti, i corsi teorici del Club VelaGranda si terranno tutto l’anno presso la sede (aperta tutti i martedì dalle ore 21,00) a Masnago – Varese Via G. Amendola 11 e per la parte pratica in barca su cabinati, in tutta sicurezza, nelle acque antistanti a Luino e Angera principalmente nelle giornate di sabato e domenica.

Chi volesse ricevere maggiori informazioni sui corsi e sulle attività potrà sia consultare il sito www.velagranda.it che rivolgersi direttamente alla sede di Via G. Amendola 11 Masnago – Varese ogni martedì sera a partire dalle ore 21.00 dove sarà il benvenuto oppure contattare il Club via e.mail info@velagranda.it

Uisp Varese con il Club Velico Velagranda Varese A.S.D. vi aspettano l’8 dicembre per augurare a tutti un Buon Natale e buon vento!

