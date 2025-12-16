Bilancio, tariffe e uno spazio per gli interventi dei cittadini al centro del Consiglio comunale di Saronno

Il Consiglio comunale di Saronno è convocato per venerdì 19 dicembre alle 19,30 con una seduta dal peso marcatamente economico. L’assemblea affronterà infatti le delibere su DUP, bilancio di previsione e tariffe comunali per il 2026, oltre a discutere tre mozioni politiche presentate dal gruppo di Forza Italia-PPE e dal consigliere indipendente Luca Amadio.

Bilancio triennale e programmazione 2026-2028

Il primo punto all’ordine del giorno riguarda l’approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP), strumento fondamentale che delinea le linee strategiche e operative dell’amministrazione per il triennio 2026-2028. A seguire, l’aula sarà chiamata ad approvare anche il bilancio di previsione finanziario e quello dell’istituzione comunale Mons. Zerbi, entrambi riferiti allo stesso periodo.

Tra gli obiettivi principali contenuti nei documenti ci sono il mantenimento degli equilibri finanziari, la copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e la prosecuzione dei progetti di riqualificazione urbana, mobilità e inclusione sociale.

Tariffe comunali e imposte locali

Ampio spazio sarà dedicato alla definizione delle tariffe per l’anno 2026. In particolare, verranno trattate le tariffe dei servizi comunali e la relativa percentuale di copertura dei costi; le aliquote dell’addizionale Irpef, con una rimodulazione per scaglioni di reddito; il canone unico patrimoniale; l’imposta di soggiorno e le aliquote dell’IMU.

Tutte queste voci, già oggetto di discussione in giunta nelle scorse settimane, passeranno ora al vaglio del consiglio per l’approvazione definitiva. Si tratta di scelte che avranno un impatto diretto sulle famiglie, sulle attività economiche e sulle entrate comunali.

In linea con le normative nazionali, il consiglio effettuerà anche la revisione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune al 31 dicembre 2024. Contestualmente, sarà presentata la ricognizione periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici a rilevanza economica, sempre con riferimento alla stessa data.

Mozioni su sicurezza, commercio e salute territoriale

Nella parte straordinaria della seduta saranno discusse tre mozioni firmate dal gruppo Forza Italia-PPE e dal consigliere indipendente Luca Amadio.

La prima propone un accordo di collaborazione per l’impiego di operatori di Polizia locale per rafforzare il presidio del territorio. La seconda punta invece al rilancio del commercio locale, chiedendo all’amministrazione di intervenire su viabilità e parcheggi per rendere più attrattivo il centro cittadino.

Infine, la terza mozione riguarda l’istituzione di un Piano locale della salute (PLS) per il comprensorio dei venti comuni del Saronnese, con l’intento di coordinare meglio servizi sociosanitari e iniziative di prevenzione a livello territoriale.

Durante la seduta, dopo la relazione dell’assessore al Bilancio, è previsto attorno alle 20 uno spazio per gli interventi dei cittadini.