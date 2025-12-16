Frontale a Buguggiate, lunghe code sulla provinciale del lago
L'incidente, avvenuto in un orario di punta e in un punto nevralgico per il collegamento tra i comuni della zona, ha causato pesantissime ripercussioni sul traffico
Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, a Buguggiate, lungo il tratto di via Verdi che collega il supermercato Tigros alla rotonda di Azzate. Lo scontro, avvenuto intorno alle 16, ha visto coinvolte due autovetture in un impatto frontale.
Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto una vettura avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, colpendo frontalmente un’auto che procedeva nell’altro senso di marcia.
Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorritori del 118 con le ambulanze di SOS Azzate e SOS Carnago, supportati dai Vigili del Fuoco di Varese per la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.
Fortunatamente, nonostante la violenza dell’impatto, non si registrano feriti gravi: i conducenti sarebbero usciti dai veicoli senza conseguenze critiche, sebbene siano in corso gli accertamenti medici necessari.
Il vero criticità riguarda la circolazione stradale. L’incidente, avvenuto in un orario di punta e in un punto nevralgico per il collegamento tra i comuni della zona, ha causato pesantissime ripercussioni sul traffico.
