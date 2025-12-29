Intesa Sanpaolo, nuove nomine ai vertici di risk e compliance
Ricambio al vertice del gruppo guidato da Carlo Messina: valorizzazione delle competenze interne e continuità strategica nelle funzioni chiave di controllo
Intesa Sanpaolo annuncia due importanti avvicendamenti al vertice del Gruppo, confermando la propria strategia di continuità manageriale e di valorizzazione delle risorse interne. Dal 1° gennaio 2026 Francesca Nieddu assumerà la responsabilità dell’Area di governo chief compliance officer, mentre Mauro Senati guiderà l’Area di governo chief risk officer.
Le nomine sono state deliberate dal consiglio di amministrazione e si inseriscono nel percorso di rafforzamento della governance e dei presidi di controllo del primo gruppo bancario italiano. Contestualmente, la banca ringrazia Davide Alfonsi e Piero Boccassino per il significativo contributo assicurato nel corso degli anni. I due manager, già rispettivamente Chief Risk Officer e Chief Compliance Officer, continueranno a mettere a disposizione la propria esperienza in qualità di Senior Advisor del consigliere delegato e Ceo Carlo Messina, a diretto riporto del vertice aziendale. «Ringrazio di cuore Davide Alfonsi e Piero Boccassino – ha dichiarato Carlo Messina – per il contributo determinante dato alla crescita della solidità del Gruppo e al raggiungimento di una posizione di leadership a livello europeo. Auguro buon lavoro a Francesca Nieddu e a Mauro Senati. Sono particolarmente soddisfatto che anche per ruoli così cruciali siamo riusciti a individuare all’interno dell’organizzazione le migliori risorse: è il risultato di politiche di sviluppo delle persone e di riconoscimento del merito che portiamo avanti da anni».
Le nuove nomine confermano il profilo di elevata competenza dei due manager. Francesca Nieddu vanta un percorso accademico di eccellenza e una lunga esperienza nel Gruppo, maturata tra mercati finanziari, banca commerciale e ruoli di responsabilità nella Banca dei Territori, fino all’incarico di direttore regionale Veneto Est e Friuli-Venezia Giulia. Mauro Senati porta in dote una profonda conoscenza dei sistemi di risk management, maturata in Intesa Sanpaolo e in Ubi Banca, oltre a un riconosciuto ruolo nel mondo accademico e associativo.
