La Corale Giuseppe Verdi di Samarate torna in concerto con “L’Ospite d’Inverno”

Torna uno degli appuntamenti più attesi della stagione musicale samaratese. Domenica 14 dicembre 2025, alle 21.00, la Corale Giuseppe Verdi si esibirà nella chiesa della SS. Trinità per il tradizionale concerto “L’Ospite d’Inverno”, una manifestazione che da oltre un decennio accompagna la comunità verso le festività natalizie.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Samarate e conferma la collaborazione ormai consolidata con l’Orchestra Sinfonica e il Gruppo Vocale del Liceo Musicale “Candiani Bausch” di Busto Arsizio.

Il concerto rientra nel progetto triennale avviato dalla Corale con il Liceo Artistico e Musicale Candiani, nato con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla musica lirica e sinfonica, offrendo loro un’esperienza formativa a fianco di un coro storico e radicato nel territorio.

L’eccellente risultato dello scorso anno ha portato a confermare la presenza dell’orchestra e del coro del liceo anche per questa edizione.

Il programma della serata

Durante il concerto verranno proposte esecuzioni solo orchestrali, solo corali e per orchestra e coro insieme, con l’intervento di quattro giovani soliste:

Sofia Cozzolino, Giselle Lazzarin, Sara Tognoli ed Erika Rezzonico.

All’organo si esibirà Giacomo Costantini, mentre la direzione musicale sarà affidata ai maestri Luca Biasio e Stefano Stefanoni.

Il programma comprende pagine di Verdi, Vivaldi, Bizet e altri autori della tradizione lirico-sinfonica, con un percorso che intreccia repertorio sacro, polifonico e operistico, seguendo la tradizione della rassegna che dal 2012 arricchisce la vita culturale cittadina.

Una lunga storia musicale

Fondata nel 1927, la Corale Giuseppe Verdi rappresenta una delle realtà più longeve del territorio e negli anni ha portato la propria attività in Italia e all’estero, collaborando con orchestre e partecipando a rassegne e tournée internazionali. La manifestazione “L’Ospite d’Inverno”, come ricordano i materiali di presentazione, è una delle iniziative più significative del suo calendario annuale.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: un’occasione per ascoltare musica di qualità, valorizzare il talento delle nuove generazioni e sostenere un progetto culturale che unisce tradizione e futuro.