Mondiali di pole dance in Sudafrica, medaglia d’argento per la gallaratese Giada Eustacchio

L'atleta dell'accademia Aries ha centrato un risultato di prestigio in coppia con l'aostana Erika Scarupa. Oro tra gli amatori per Marco Zaza

Mondiali di pole dance, argento per la gallaratese Giada Eustacchio

È volata a migliaia di chilometri di distanza ma per un buon motivo: mettersi al collo una medaglia di caratura internazionale. Giada Eustacchio, atleta e insegnante dell’accademia Aries di Gallarate, ha vinto la medaglia d’argento ai Mondiali di pole dance disputati a Città del Capo, in Sudafrica.

Eustacchio ha gareggiato in categoria “Competitive” (la più importante della manifestazione) in coppia con l’altra azzurra, la valdostana Erika Scarupa (tesserata per la scuola Made of Steel): il binomio italiano ha dato filo da torcere alla Francia, che alla fine ha vinto l’oro, ma si è assicurata la seconda piazza distanziando nettamente la Svezia, classificata al terzo posto.

«Vincere la medaglia è stata un’emozione incredibile – ha detto Eustacchio al termine della premiazione – Sono molto soddisfatta di come abbiamo eseguito la nostra routine di gara, tanto da staccare le svedesi di ben 35 punti. Grazie alle mie coach Elena Cantelli ed Elisa Gozzi, perché mi stanno guidando verso obiettivi incredibili e sono state le prime e credere in me. E grazie a Erika con cui ho condiviso l’avventura, ai miei genitori e al mio compagno».

Il successo di Giada a Cape Town è “doppio” perché oltre al podio personale l’atleta gallaratese ha centrato un risultato importante nel ruolo di allenatrice. Marco Zaza, allievo di Eustacchio, ha infatti vinto la medaglia d’oro nella categoria amatori maschile. Al mondiale di Cape Town gli atleti sono volati dopo avere vinto i campionati italiani a Roma e hanno potuto misurarsi con circa 150 atleti provenienti da tutto il mondo.

Pubblicato il 02 Dicembre 2025
