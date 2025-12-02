Morire a 18 mila km da casa, ancora droga tra i laghi e due ventenni che rischiano l’ergastolo



La puntata di oggi del podcast delle notizie di Varesenews si concentra sulla fatalità avvenuta in Nuova Zelanda che ha colpito la comunità di Cunardo e gli sviluppi processuali riguardanti l’imminente sentenza per l’omicidio di Cairate. La seconda metà del programma cambia tono, fornendo una panoramica su riconoscimenti museali lombardi e progetti giovanili, come la celebrazione dei 50 anni del rugby Varese e il debutto di una giovane drammaturga. L’obiettivo finale del conduttore è quello di promuovere attivamente gli eventi serali e i podcast tematici della radio, garantendo agli ascoltatori un fitto programma di approfondimento, dalla guida scolastica all’incontro con fumettisti e scrittori.