Morire a 18 mila km da casa, ancora droga tra i laghi e due ventenni che rischiano l’ergastolo
Le notizie del 2 dicembre di Varese portano da Cunardo ad una fatalità accaduta in Nuova Zelanda, ancora sequestri di droga importanti e la storia di due ragazzi di 20 anni che si sono macchiati di un terribile delitto
La puntata di oggi del podcast delle notizie di Varesenews si concentra sulla fatalità avvenuta in Nuova Zelanda che ha colpito la comunità di Cunardo e gli sviluppi processuali riguardanti l’imminente sentenza per l’omicidio di Cairate. La seconda metà del programma cambia tono, fornendo una panoramica su riconoscimenti museali lombardi e progetti giovanili, come la celebrazione dei 50 anni del rugby Varese e il debutto di una giovane drammaturga. L’obiettivo finale del conduttore è quello di promuovere attivamente gli eventi serali e i podcast tematici della radio, garantendo agli ascoltatori un fitto programma di approfondimento, dalla guida scolastica all’incontro con fumettisti e scrittori.
