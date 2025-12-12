Olgiate Olona e Carabinieri: un gonfalone in dono per in segno di stima e collaborazione

Questa mattina – venerdì 12 dicembre – il Sindaco di Olgiate Olona, Giovanni Montano, ha consegnato al Luogotenente Andrea Contessa, Comandante della Stazione dei Carabinieri con competenza su Castellanza e Olgiate Olona, un quadro raffigurante il bozzetto del Gonfalone del Comune.

Il Gonfalone, così definito nello statuto araldico comunale, è caratterizzato da un drappo azzurro, ornato con ricami in argento e caricato dallo stemma comunale, accompagnato dall’iscrizione “Comune di Olgiate Olona”. Le parti metalliche e i cordoni sono argentati. La composizione araldica fu approvata il 22 febbraio 1951 e firmata dall’allora Presidente della Repubblica Luigi Einaudi e dal Presidente del Consiglio dei Ministri Alcide De Gasperi.

Il quadro, simbolo della storia, dell’identità civica e dei valori istituzionali del Comune, è stato donato alla Stazione dei Carabinieri come segno di stima e di collaborazione tra l’Amministrazione comunale e l’Arma dei Carabinieri, in riconoscimento del servizio quotidiano svolto a favore della cittadinanza.

In segno di reciproco rispetto, il Comandante Contessa ha consegnato al Sindaco il Calendario Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, pubblicazione storica giunta a oltre 90 edizioni. Il calendario, pubblicato quasi ininterrottamente dal 1928, racconta attraverso immagini e testi l’evoluzione, i valori e l’impegno dell’Arma a servizio del Paese, rappresentando un simbolo di memoria collettiva e di vicinanza alla comunità.

Lo scambio cordiale tra le due autorità testimonia i rapporti istituzionali solidi e proficui tra il Comune di Olgiate Olona e la Stazione dei Carabinieri, rapporti che da sempre garantiscono sicurezza, convivenza civile e supporto concreto ai bisogni della cittadinanza.