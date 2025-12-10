Quale futuro per l’ospedale di Cuasso? L’assessore Bertolaso presenterà una proposta a gennaio

Un ospedale abbandonato, vittima di vandalismi e senza più un progetto chiaro. Nel tour tra i presidi periferici dell’Asst Sette Laghi, l’assessore al Welfare Guido Bertolaso ha iniziato proprio dalla struttura di Cuasso al Monte.

Ormai è certo che non sarà aperto qui il secondo ospedale di comunità, che troverà spazio all’interno del Galmarini di Tradate. Non ci sono più nemmeno indicazioni per il polo di riabilitazione pneumologica.

La furia dei vandali si è rivelata più devastante di quanto si potesse immaginare, tanto che anche la ditta vincitrice dell’appalto per la ristrutturazione del vecchio padiglione di medicina ha lasciato il campo dopo l’ennesima distruzione.

L’assessore ha assicurato interesse: «Bisogna studiare quelle che possono essere le ipotesi. È una realtà bellissima, totalmente abbandonata e questo devo dire che mi ha parecchio amareggiato. Riuscire a riorganizzare una struttura così vasta, così complessa è davvero una sfida quasi da emergenza, quindi vediamo se ci verrà qualche bella idea. Mi sono impegnato a tornare a gennaio con qualche proposta».

Si dice pronto a sostenere qualsiasi ipotesi verrà avanzata anche il direttore della Sette Laghi Mauro Moreno: « Oggi abbiamo valutato le grandi difficoltà che ci sono per il rilancio di quella struttura. Occorrono diversi fondi rimetterla a regime. So, però, che è un pensiero che Regione ha, che procederà con le opportune valutazioni. Da parte aziendale ci sarà piena sintonia e ci renderemo utili per portare a termine quanto verrà ideato».