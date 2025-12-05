Sarà al Galmarini di Tradate il secondo ospedale di comunità dell’Asst Sette Laghi

L’Asst Sette Laghi avrà il secondo ospedale di comunità e sarà al Galmarini di Tradate. Che l’ipotesi Cuasso al Monte fosse tramontata era chiaro: il presidio ormai disabitato è alla mercé dei vandali che hanno costretto anche l’azienda vincitrice dell’appalto per la ristrutturazione e lasciare il cantiere.

I 20 letti del presidio, a prevalente gestione infermieristica, verranno comunque realizzati con i fondi del PNRR: la direzione strategica a infatti individuato un’alternativa che è stata approvata ai diversi livelli decisionali.

La progettazione è già a buon punto e settimana prossima si darà avvio all’iter burocratico per la ristrutturazione dello spazio al secondo piano del reparto di medicina.

Qui, entro i tempi previsti dalle scadenze del Piano di Rinascita e Resilienza, si apriranno i restanti letti che la Sette Laghi è chiamata ad attivare.

I primi 16 letti sono ormai operativi all’ultimo piano del padiglione del Confalonieri di Luino. Dopo un primo avvio con 2 letti, le attività ormai sono a pieno regime e l’occupazione è quasi completa: nei giorni scorsi è stato trasferito il quattordicesimo paziente.

Martedì 9 dicembre è atteso l’assessore al Welfare Guido Bertolaso per l’inaugurazione ufficiale del primo ospedale di comunità della Sette Laghi.