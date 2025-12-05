Sarà al Galmarini di Tradate il secondo ospedale di comunità dell’Asst Sette Laghi
Superata l'ipotesi di Cuasso per le oggettive difficoltà incontrate, l'azienda ha deciso di investire i fondi PNRR nel secondo piano della medicina
L’Asst Sette Laghi avrà il secondo ospedale di comunità e sarà al Galmarini di Tradate. Che l’ipotesi Cuasso al Monte fosse tramontata era chiaro: il presidio ormai disabitato è alla mercé dei vandali che hanno costretto anche l’azienda vincitrice dell’appalto per la ristrutturazione e lasciare il cantiere.
I 20 letti del presidio, a prevalente gestione infermieristica, verranno comunque realizzati con i fondi del PNRR: la direzione strategica a infatti individuato un’alternativa che è stata approvata ai diversi livelli decisionali.
La progettazione è già a buon punto e settimana prossima si darà avvio all’iter burocratico per la ristrutturazione dello spazio al secondo piano del reparto di medicina.
Qui, entro i tempi previsti dalle scadenze del Piano di Rinascita e Resilienza, si apriranno i restanti letti che la Sette Laghi è chiamata ad attivare.
I primi 16 letti sono ormai operativi all’ultimo piano del padiglione del Confalonieri di Luino. Dopo un primo avvio con 2 letti, le attività ormai sono a pieno regime e l’occupazione è quasi completa: nei giorni scorsi è stato trasferito il quattordicesimo paziente.
Martedì 9 dicembre è atteso l’assessore al Welfare Guido Bertolaso per l’inaugurazione ufficiale del primo ospedale di comunità della Sette Laghi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.