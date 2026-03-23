Referendum, nel Saronnese affluenza sopra il 50% in quasi tutti i comuni. Saronno in testa con il 55,2%
Nei comuni del Saronnese si registra una partecipazione significativa al voto referendario, con percentuali molto simili tra i diversi centri e Saronno che si distingue per il dato più alto
Alta partecipazione nel Saronnese per il referendum: nei principali comuni del territorio, alle 23 di domenica 22 marzo, si registrano percentuali di affluenza superiori al 50% quasi ovunque, con Saronno in testa al dato complessivo (fonte Eligendo).
I dati comune per comune
Il dato più alto è quello di Saronno, che raggiunge il 55,20% degli aventi diritto al voto. Seguono Cislago con il 52,73% e Origgio con il 52,54%. Sopra la soglia del 51% anche Gerenzano (51,74%) e Tradate (51,40%). Anche Caronno Pertusella sfonda la soglia della metà degli elettori, con il 50,49%. Più contenuta, ma comunque vicina alla metà degli elettori, l’affluenza a Uboldo che si ferma al 49,95%.
Partecipazione diffusa sul territorio
Nel complesso, il dato evidenzia una partecipazione significativa in tutto il Saronnese, con percentuali piuttosto omogenee tra i vari comuni. Un segnale che conferma l’interesse dei cittadini per il quesito referendario, con poche differenze tra centri più grandi e realtà più piccole.
Saronno, come spesso accade, guida la classifica del territorio, mentre gli altri comuni si mantengono su livelli simili, segno di una mobilitazione diffusa. A Saronno anche il primato di affluenza nella classifica delle grandi città della provincia. Con il suo 55,20 % di aventi diritto che si sono recati alle urne batte Varese (51,17%), Busto Arsizio (50,35%) e Gallarate (50,6%).
Attesa per i risultati definitivi
Si vota ancora questa mattina dalle 7 alle 15. Poi lo scrutinio, che permetterà di delineare non solo l’esito del referendum ma anche di analizzare nel dettaglio il comportamento elettorale dei diversi comuni.
L’affluenza registrata rappresenta comunque un dato rilevante per comprendere il coinvolgimento del territorio sui temi del referendum costituzionale che in queste settimane è stato al centro di tante iniziative di informazione e mobilitazione su entrambi i fronti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
OttoMarco su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Tonino su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Felice su Fuga dai carabinieri e schianto in rotonda a Varese: patente sospesa per un anno
PaoloFilterfree su C’era anche un varesino al summit segreto del miliardario Peter Thiel. Davide Quadri: "Troppo isterismo, solo pensiero alto"
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.