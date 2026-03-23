Referendum, nel Saronnese affluenza sopra il 50% in quasi tutti i comuni. Saronno in testa con il 55,2%

Alta partecipazione nel Saronnese per il referendum: nei principali comuni del territorio, alle 23 di domenica 22 marzo, si registrano percentuali di affluenza superiori al 50% quasi ovunque, con Saronno in testa al dato complessivo (fonte Eligendo).

I dati comune per comune

Il dato più alto è quello di Saronno, che raggiunge il 55,20% degli aventi diritto al voto. Seguono Cislago con il 52,73% e Origgio con il 52,54%. Sopra la soglia del 51% anche Gerenzano (51,74%) e Tradate (51,40%). Anche Caronno Pertusella sfonda la soglia della metà degli elettori, con il 50,49%. Più contenuta, ma comunque vicina alla metà degli elettori, l’affluenza a Uboldo che si ferma al 49,95%.

Partecipazione diffusa sul territorio

Nel complesso, il dato evidenzia una partecipazione significativa in tutto il Saronnese, con percentuali piuttosto omogenee tra i vari comuni. Un segnale che conferma l’interesse dei cittadini per il quesito referendario, con poche differenze tra centri più grandi e realtà più piccole.

Saronno, come spesso accade, guida la classifica del territorio, mentre gli altri comuni si mantengono su livelli simili, segno di una mobilitazione diffusa. A Saronno anche il primato di affluenza nella classifica delle grandi città della provincia. Con il suo 55,20 % di aventi diritto che si sono recati alle urne batte Varese (51,17%), Busto Arsizio (50,35%) e Gallarate (50,6%).

Attesa per i risultati definitivi

Si vota ancora questa mattina dalle 7 alle 15. Poi lo scrutinio, che permetterà di delineare non solo l’esito del referendum ma anche di analizzare nel dettaglio il comportamento elettorale dei diversi comuni.

L’affluenza registrata rappresenta comunque un dato rilevante per comprendere il coinvolgimento del territorio sui temi del referendum costituzionale che in queste settimane è stato al centro di tante iniziative di informazione e mobilitazione su entrambi i fronti.