Scatole di Natale 2025: torna l’iniziativa solidale della Mensa del Padre Nostro di Castellanza

Torna anche quest’anno l’iniziativa “Scatole di Natale”, promossa dall’associazione La Mensa del Padre Nostro con il patrocinio del Comune di Castellanza, che nella scorsa edizione ha registrato la raccolta record di 324 scatole regalo, oltre a numerosi libri, giocattoli, peluche e indumenti. Un risultato che testimonia la crescente attenzione delle scuole del territorio e delle famiglie, con richieste di partecipazione arrivate anche dai comuni limitrofi.

Il progetto, destinato a bambini e bambine da 0 a 14 anni, si basa su un gesto semplice ma concreto: ogni scatola deve contenere una cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione o coperta), una cosa golosa (cioccolato, biscotti o caramelle), un passatempo (libro, giornalino, puzzle o matite colorate), un prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma o profumo) e un biglietto gentile scritto a mano, perché le parole valgono spesso più degli oggetti. I doni raccolti permettono di soddisfare abbondantemente le necessità dei 96 minori assistiti dall’associazione. L’eccedenza, da quattro anni a questa parte, viene destinata ai figli dei detenuti delle carceri di Busto Arsizio, San Vittore e Pavia, grazie alla collaborazione con i cappellani degli istituti penitenziari. Un’intuizione che ha ampliato il raggio d’azione dell’iniziativa, portando un momento di serenità anche a chi vive situazioni di particolare fragilità.

La raccolta delle scatole avverrà presso il banco solidale allestito in Piazza Mercato (entrata), in Piazza Soldini, secondo il seguente calendario: martedì 16 dicembre e giovedì 18 dicembre dalle 14,30 alle 17,30, sabato 20 dicembre dalle 9 alle 12. Ogni famiglia può preparare più di una scatola, contribuendo così a moltiplicare i gesti di vicinanza verso chi ne ha bisogno. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Adriano Broglia al numero 351.0124334 o scrivere all’indirizzo email mensadelpadrenostro@libero.it