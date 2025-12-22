Scatole di Natale: 330 pacchi regalo per i minori della Mensa del Padre Nostro di Castellanza

«Un risultato simile, ma comunque superiore, allo scorso anno che testimonia una volta di più la sensibilità della Città nei confronti dei più bisognosi. Certo, sarebbe bello che questo spirito, che si respira così forte nel periodo natalizio, fosse presente tutti i giorni dell’anno. Ma, nonostante tutto, il risultato della raccolta dei pacchi della Mensa del Padre Nostro è sicuramente significativo».

Con queste parole il sindaco di Castellanza, Cristina Borroni, ha commentato la conclusione della raccolta dei regali promossa tra gli istituti scolastici della città a favore dei bambini delle famiglie seguite dalla Mensa del Padre Nostro, associazione guidata da Adriano Broglia.

Proprio il presidente Broglia ha voluto sottolineare il valore crescente dell’iniziativa che, quest’anno, ha superato i confini cittadini: «Ci sono state consegnate scatole di regali anche da Comuni vicini, come Rescalda, ma anche più lontani, come Somma Lombardo – ha spiegato –; un chiaro segnale che il seme gettato tra le scuole della città sta germogliando anche al di fuori dei nostri confini comunali».

In totale sono state raccolte 330 scatole, contro le 324 dello scorso anno, che tra oggi, lunedì 22 gennaio, e domani verranno consegnate ai bambini e alle bambine da 0 a 14 anni delle famiglie seguite dalla Mensa del Padre Nostro. L’istituto che ha contribuito maggiormente è stato il Fermi/San Giulio, con 64 scatole, seguito dalle scuole Cantoni con 54 scatole.

I pacchi in eccedenza, come avviene ormai da quattro anni, saranno invece donati ai figli dei detenuti delle carceri di Busto Arsizio, San Vittore e Pavia, grazie alla collaborazione con i cappellani degli istituti penitenziari.

L’edizione 2025 della raccolta solidale si è arricchita anche di due iniziative parallele. La prima, in collaborazione con la catena di supermercati Tigros, denominata “Pacchi della bontà”, ha permesso di raccogliere oltre 270 scatole di beni di prima necessità. La seconda, realizzata insieme all’associazione “Gli amici di Como”, appartenente al circuito La Città dei Balocchi, ha portato alla consegna alla Mensa del Padre Nostro di 15 pacchi natalizi, confezionati dalle persone con disabilità seguite dal sodalizio, che saranno destinati alle famiglie più bisognose in aggiunta ai regali e ai pacchi della bontà.