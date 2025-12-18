Tariffa puntuale e servizio più efficiente, per Coinger il 2025 è l’anno della svolta

È tempo di bilanci per Coinger Srl, che chiude un 2025 ricco di svolte. La novità più grande è stata l’introduzione della prima Tarip (tariffa puntuale) di bacino a partire dal primo gennaio. Il nuovo sistema di tariffazione è basato sulla misurazione puntuale dei volumi di rifiuti prodotti ed è strutturato con parti fisse e variabili identiche per tutte le tipologie di utenza – domestiche e non domestiche.

«La maggioranza dei Comuni – ha commentato Mauro Croci, presidente dell’Assemblea dei sindaci – ha dimostrato grande determinazione e coesione nell’attuazione del progetto che ha avuto concretezza nel corso dell’anno, monitorando costantemente il percorso nel suo primo anno di vita e accompagnando la società nell’individuazione di alcuni correttivi che permetteranno, già nel prossimo anno, di aggiustare e migliorare ulteriormente il progetto. Il recesso da parte del Comune di Buguggiate, ampiamente previsto, non è stato condiviso nelle ragioni ma rispettato e accettato, essendo parte di dinamiche evolutive note».

Meno costi per le famiglie, adeguamenti per le utenze non domestiche

Le fatturazioni, emesse nei periodi marzo/aprile e ottobre/novembre, hanno interessato circa 36.500 utenze. L’obiettivo dell’azienda è quello di garantire una redistribuzione equa dei costi basata sui reali conferimenti.

Nella pratica, nel 2025 l’azienda ha abbassato le spese per le utenze domestiche virtuose e ha introdotto degli adeguamenti per le utenze non domestiche. In base ai dati forniti da Coinger, infatti, nel territorio gestito dall’azienda ogni dieci utenze domestiche ce n’è una non domestica. Le utenze non domestiche, però, producono il 26% del totale dei rifiuti.

Nell’ultimo anno l’azienda ha fornito ai suoi Comuni anche uno sconto sui costi dello smaltimento di rifiuti specifici. «Le amministrazioni – ha spiegato Giorgio Ginelli, amministratore unico di Coinger – hanno beneficiato di uno sconto di 240.000 euro, perché l’azienda si è presa in carico il costo per la raccolta e lo smaltimento del “sacco arancione”, vale a dire quei rifiuti legati a situazioni particolarmente delicate e sensibili».

Cala la quantità di rifiuti prodotti

Coinger conferma anche nel 2025 la diminuzione della quantità di rifiuti prodotti. Nel 2025 l’azienda ha raccolto circa 2,6 milioni di chili di rifiuti: un calo di circa 414.ooo chili rispetto al 2024. Migliora quindi la situazione, già a buoni livelli rispetto al quadro nazionale. Nel 2024, infatti, la produzione di rifiuti pro capite nel territorio di Coinger era di circa 414 chili, mentre la media in Italia è di 500 chili.

«Meno disservizi e più fiducia tra i cittadini»

I disservizi nella raccolta di rifiuti registrati da Coinger sono diminuiti del 15% rispetto al 2024. «Abbiamo potenziato la formazione dei nostri operatori – ha spiegato il direttore generale di Coinger Paride Magnoni -, ma ci sono stati 15.000 casi in cui i problemi sono stati dovuti a errori nell’esposizione dei rifiuti da parte dell’utenza».

Come gestore unico, Coinger ha messo a disposizione un numero verde, un call center e un punto di contatto ai quali i cittadini possono rivolgersi per chiarimenti. «Il picco delle telefonate e delle segnalazioni – ha aggiunto Magnoni – è stato ad aprile 2025, ma appena gli utenti hanno cominciato a prendere confidenza col servizio, le richieste sono diminuite. L’aumento di fiducia verso l’azienda è testimoniato anche dall’aumento delle persone che hanno scelto di fare addebitare la tariffa direttamente sul conto corrente».

Servizi e innovazione

Coinger ha inoltre introdotto un nuovo metodo per gestire lo spazzamento meccanizzato in tutti i Comuni soci attraverso un progetto capillare basato sulla geolocalizzazione Gps, condiviso con gli uffici tecnici comunali e destinato a un potenziamento progressivo nei prossimi anni.

L’innovazione tecnologica prosegue con il progetto dei “cestini intelligenti” per quattro Comuni: una razionalizzazione del numero e del posizionamento dei contenitori esistenti, che saranno completamente sostituiti da nuovi contenitori per la raccolta differenziata dei piccoli rifiuti. I luoghi di aggregazione come piazze e parchi ospiteranno batterie da quattro contenitori, mentre cestini di dimensioni ridotte saranno posizionati in aree a difficile accessibilità. Tutti i nuovi contenitori saranno dotati di sensori per il livello di riempimento, così da ottimizzare la logistica degli svuotamenti.

Contrasto agli abbandoni e educazione ambientale

Prosegue l’attività di prevenzione, controllo e repressione degli abbandoni illeciti attraverso la fornitura di fototrappole e l’istituzione della figura innovativa dell’Ispettore ambientale. I nominativi, individuati dai Comuni e formati attraverso un corso abilitante organizzato direttamente da Coinger, consentiranno di avere circa venti ispettori operativi sul territorio in stretta collaborazione con la Polizia locale.

Partirà inoltre la campagna di educazione ambientale nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, con premi intitolati al sindaco emerito di Brunello, Giovanni Ballerio, per coltivare nei giovani una profonda consapevolezza sui temi del rispetto ambientale e della sostenibilità.

«Contenere i costi e continuare a migliorare il servizio»

Tra gli obiettivi di Coinger per l’anno prossimo ci sono la stabilizzazione della TariP e la graduale introduzione di ulteriori frazioni misurate, in piena coerenza con le novità regolatorie introdotte da Arera attraverso il Metodo Tariffario Rifiuti 3 (MTR-3). La società si concentrerà inoltre sul perfezionamento delle modalità di misurazione e calcolo, con l’obiettivo di contenere i costi in costante aumento e realizzare un servizio sempre più efficace ed efficiente.

«È stato un anno intenso e straordinario – ha aggiunto Ginelli – che ha impegnato tutta la struttura. Abbiamo organizzato diverse assemblee pubbliche e partecipato ad audizioni in commissioni comunali, per confrontarci su temi innovativi e di comprensione non immediata. Abbiamo dato continuità alla collaborazione con altre società a livello nazionale sul tema TariP, partecipando a convegni e portando il nostro contributo ad Arera. Gli obiettivi raggiunti sono stati possibili grazie alla volontà e all’impegno straordinario dei nostri dipendenti, in primo luogo del direttore generale Paride Magnoni e del responsabile finanziario Tartaini».

«Il Comitato – ha sottolineato Graziano Maffioli, presidente del Comitato per il controllo analogo – ha esercitato il proprio ruolo attraverso un confronto continuo e proficuo, con osservazioni prontamente recepite dalla società in tema di struttura tariffaria, proposte di progetti, servizi e regolamenti da trasferire all’Assemblea per la conseguente discussione e approvazione. Auspico una continua interlocuzione, come sempre in Coinger, per i futuri e ambiziosi obiettivi che ci siamo posti».