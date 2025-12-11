Un Natale da gustare “Al Posto Giusto”: tradizione e creatività a Masnago

Nel locale di via Amendola 7 a Varese un menù delle feste che unisce raffinatezza e sapori autentici. Alla vigilia anche fritto misto e lasagne d’asporto su prenotazione. È consigliata la prenotazione al numero 375 8865600

Al ristorante Al Posto Giusto di Masnago, in via Amendola 7 a Masnago, sarà un Natale da ricordare, anche a tavola. La proposta per il 25 dicembre 2025 è un menù natalizio che mette insieme tradizione, ricerca e accostamenti sorprendenti, per celebrare le feste con gusto e convivialità.

La proposta fissa, al prezzo di 65 euro a persona (acqua, caffè e 1 litro di vino ogni 4 inclusi), è un percorso che accompagna gli ospiti tra sapori classici rivisitati e nuove esperienze gastronomiche, curate nei dettagli.

IL MENÙ DI NATALE

Antipasti misti:

Panna cotta salata al caprino e pepe, con cuore di pera morbida e chutney di zucca e uvetta

Roast-beef di manzo rosa con patata novella alla birra e salsa alla senape dolce

Terrina di foie gras con pane al burro e cipolle in agrodolce

La classica insalata russa della casa e giardiniera

Primi piatti:

Rigatoni all’uovo con ragù di cervo e nocciole

Tortelli ripieni di patate, saltati al burro con erbette aromatiche, pomodorino giallo e guanciale

Secondo:

Cappone ripieno alle castagne con il suo fondo e purè di patata affumicata

Dolce:

Millefoglie di panettone con crema al mascarpone e pesca

La vigilia (24 dicembre) sarà invece dedicata anche a chi sceglie di festeggiare in casa, ma con gusto: su prenotazione sarà possibile ordinare fritto misto e lasagne d’asporto.

L’appuntamento è al ristorante “Al Posto Giusto” di Varese, in via Amendola 7. Per prenotazioni e dettagli sul menù è possibile rivolgersi alla pagina social del ristorante o contattare il numero dedicato 375 8865600 (Cellulare e Whatsapp).

Il menù de Al Posto Giusto di Masnago offre infatti anche un’ampia scelta di piatti per tutti i gusti, pizze al metro, taglieri, fritti misti, hamburger e tanto altro. Durante la settimana per chi lavora nei dintorni c’è un’offerta imperdibile per una pausa pranzo gustosa con piatti che cambiano di giorno in giorno e una grande varietà di scelta. In più c’è anche la novità della Raclette dal martedì al venerdì nella saletta dedicata.

Info e contatti

Al Posto Giusto

Via Amendola 7, Masnago (Varese)

Sito: www.alpostogiustovarese.it

Cellulare e Whatsapp +39 375 8865600

INSTAGRAM