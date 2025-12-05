Un pezzetto del Sacro Monte di Varese rende speciale il Natale dei milanesi
Dal 6 dicembre fino al 10 gennaio nel cortile dell’Arcivescovado di Milano una suggestiva Natività ispirata alla terza cappella del Sacro Monte di Varese, tra arte, devozione e un pizzico di teatro
Un presepe speciale nel cortile dell’Arcivescovado di Milano: dal 6 dicembre 2025 al 10 gennaio 2026, in piazza Fontana 2, sarà esposta una Natività ispirata alle statue in terracotta della terza cappella del Sacro Monte di Varese, realizzate tra il 1623 e il 1635.
L’iniziativa, promossa dal festival “Tra Sacro e Sacro Monte” di Varese con la collaborazione della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, porta nel cuore della città una rappresentazione sacra ricca di intensità espressiva, evocativa dell’arte presepiale e della spiritualità francescana.
«Quando dalla Curia mi hanno chiesto di immaginare un presepe per il Natale voluto dall’Arcivescovo Delpini, ho pensato subito al Sacro Monte», afferma Andrea Chiodi, direttore artistico del festival. «È bello sapere che chi non ha mai percorso la Via Sacra, potrà incontrarne almeno un frammento nel centro della di Milano, e che chi invece l’ha già vissuta potrà ritrovarne la memoria e l’incanto».
La Cappella, che ha ispirato l’installazione, fa parte del percorso dedicato ai misteri del Rosario. Realizzata tra il 1623 e il 1635 è una delle più riconoscibili dell’intero itinerario sacro.
La Natività del Sacro Monte in nove sagome
All’interno di una capanna in legno, il presepe si compone di nove sagome in grandezza naturale che riproducono fedelmente i personaggi della terza cappella del percorso devozionale varesino: Maria, Giuseppe, Gesù Bambino, accompagnati da quattro pastori, l’asino e il bue. Le figure, tratte da sculture originali del XVII secolo, offrono uno spaccato di spiritualità popolare e intensità drammatica, come un piccolo teatro montano.
Un omaggio all’intuizione di San Francesco
L’idea di esporre questa Natività a Milano nasce dalla volontà di riproporre una rappresentazione statica del mistero del Natale, sulla scia dell’intuizione di San Francesco d’Assisi, che desiderava “vedere con gli occhi del corpo il Natale di Cristo”. Dopo l’edizione dello scorso anno con il Presepe di Parè di Conegliano, l’Arcivescovado rinnova così un invito alla meditazione e alla visita gratuita in uno dei luoghi più simbolici della città.
Orari di visita
Il presepe sarà visitabile gratuitamente, senza prenotazione, secondo il seguente calendario:
Dal 6 al 23 dicembre 2025
Dal 7 al 10 gennaio 2026
(Sospeso durante le festività natalizie per chiusura della Curia)
Orari di apertura:
Lunedì – Venerdì: 9:00 – 12:30 / 14:30 – 18:00
Sabato: 9:00 – 12:30
Chiuso nei giorni festivi
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.