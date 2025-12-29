Winter Cup 2025: Varese domina e conquista il torneo Under 15

È Varese la grande protagonista della Winter Cup 2025. Varese Basketball ha conquistato il titolo al termine di una tre giorni di alto livello, imponendosi con autorità nella finale disputata al PalaBakery di Piacenza contro Blu Orobica Bergamo con il punteggio di 96-70.

A trascinare i biancorossi è stato Mantovani, autore di una prestazione straordinaria da 40 punti, simbolo della superiorità tecnica e dell’intensità mostrata da Varese per tutta la manifestazione. Un successo netto, che conferma la qualità del settore giovanile varesino e la crescita del gruppo Under 15.

Il torneo, organizzato da Bakery Basket Club Piacenza Young, ha visto la partecipazione di alcune tra le migliori squadre del Nord Italia. A completare il podio è stato Petrarca Padova, vincente nella finalina per il terzo posto contro Modena Basket (82-65). Quinta posizione per i padroni di casa di Piacenza Young, capaci di rimontare e superare Stings Mantova (74-62), mentre il settimo posto è andato a Crocetta Torino, vittoriosa su Basket 2000 Reggio Emilia (66-61).

Grande la soddisfazione anche a livello organizzativo per una manifestazione riuscita sotto ogni aspetto, resa possibile dal supporto del partner Star Brixia, che ha sostenuto integralmente il costo dei kit torneo per gli atleti. «È un appuntamento ormai fisso – ha spiegato Simone Zamboni, responsabile del settore giovanile di Piacenza Young – dove si fondono crescita tecnica e umana dei ragazzi. Il livello visto in campo è stato molto alto».

Per Varese, però, questa Winter Cup resterà soprattutto il torneo del trionfo: una vittoria convincente, costruita partita dopo partita, che rafforza il ruolo dei biancorossi come punto di riferimento nel panorama giovanile del basket del Nord Italia.

A premiare i giovani talenti, l’assessore allo sport del Comune di Piacenza, Mario Dadati, il presidente di Piacenza Basket Club, Paolo Zanchin e il delegato provinciale della Fip, Fabrizio Scardoni. Queste le parole di Dadati: “La Winter Cup è una tradizione che si rinnova, grazie all’impegno e alla continuità di Bakery Piacenza. I giocatori hanno vissuto tre giorni in compagnia dei propri avversari e questo è il vero valore aggiunto della manifestazione”.

La classifica finale: 1° Varese Basketball; 2° Blu Orobica Bergamo; 3° Petrarca Padova; 4° Modena Basket; 5° Piacenza Young; 6° Stings Mantova; 7° Crocetta Torino; 8° Basket 2000 Reggio Emilia.

Risultati e tabellini delle finali

Finale 1/2 posto: Blu Orobica Bergamo-Varese Basketball 70-96 (17-25, 25-31, 11-23, 17-17)

Blu Orobica Bergamo: Bianchetti 4, Leoni 2, Bongiovanni 2, Magnano, Ngom 7, Sala 2, Acquarone 11, Brevi 16, Cortinovis, Sabbioni 6, Lo Giudice 19.

Varese Basketball 70-96: Varese: Carannante 13, Mantovani 40, Chiarello 2, Foglia 7, Spinaci, De Luliis 14, Vorfi 10, Begnis, Salvio 6, Frediani 2, Villa, Schirripa 2.

Foto Astrid Agosti – Bakery Piacenza