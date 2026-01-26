A Besozzo la comicità degli Eccentrici Dadarò: sul palco del Duse c’è “Incomica”

Sabato 31 gennaio la stagione teatrale di Besozzo propone uno spettacolo firmato Eccentrici Dadarò che utilizza il linguaggio del clown e del trasformismo per raccontare le sventure e i trionfi del vivere quotidiano

La ricerca della felicità passa per Besozzo, tra gags esilaranti e il fascino dell’arte del trasformismo. Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 21.00, il Teatro Duse ospiterà «INCOMICA», il secondo appuntamento della stagione teatrale organizzata dal Comune di Besozzo in collaborazione con Circuito Claps. Lo spettacolo, firmato dalla compagnia Eccentrici Dadarò, vede in scena Umberto Banti, Andrea Ruberti e Dadde Visconti in un viaggio adatto a spettatori di tutte le età, con un occhio di riguardo per i bambini dai 6 anni in su.

Un viaggio clownesco verso la felicità

Al centro della narrazione troviamo tre personaggi — due uomini e una donna — legati da un rapporto fatto di amicizia, rivalità e amore. Insieme corrono verso un traguardo comune: la felicità. Attraverso il linguaggio tipico dei clown, lo spettacolo mette in scena il viaggio della vita, fatto di cadute, fallimenti, successi e trionfi, il tutto affrontato con un equilibrio instabile e il desiderio mai domo di raggiungere la meta.

Il trasformismo come macchina del tempo

Uno degli elementi centrali della messa in scena è l’arte del trasformismo, utilizzata come una vera e propria «macchina del tempo» per far peregrinare i protagonisti tra passato e futuro. Gli spettatori saranno accompagnati attraverso trucchi sorprendenti e situazioni comiche che permettono di immedesimarsi nelle avventure (e sventure) dei tre interpreti, capaci di trasformare l’effimero istante della gioia in un racconto universale.

Gli Eccentrici Dadarò: una realtà solida del teatro italiano

La produzione è affidata agli Eccentrici Dadarò, compagnia nata nel 1997 che nel corso degli anni si è affermata come una delle realtà più solide del panorama nazionale ed europeo. Con oltre 200 repliche annuali e numerosi premi nazionali e internazionali in bacheca, il gruppo è noto per la capacità di declinare diversi linguaggi artistici a seconda del pubblico di riferimento, mantenendo sempre un alto profilo qualitativo.

Informazioni e biglietti per il Duse

La stagione di Besozzo proseguirà nei prossimi mesi con omaggi a Jannacci e riflessioni su temi attuali come il bullismo. Per la serata di sabato 31 gennaio, i biglietti sono disponibili a diverse tariffe: il ticket intero costa 15 euro, con riduzioni a 6 euro per i minori di 12 anni e a 10 euro per i ragazzi tra i 13 e i 25 anni. È possibile acquistare gli ingressi presso i punti vendita autorizzati o direttamente alla biglietteria del teatro, che aprirà un’ora prima dell’inizio dello show.