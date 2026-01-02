A Malnate l’Epifania si celebra a Monte Morone

La salita verso Monte Morone comincerà alle ore 14:00. Per facilitare l’afflusso, è possibile parcheggiare le auto presso la Cascina Diodona. Alle ore 15:30 è previsto il momento della benedizione religiosa

L’Epifania a Malnate si tinge di un significato particolare quest’anno. Martedì 6 gennaio, l’Amministrazione Comunale promuove l’apertura di Monte Morone, un’iniziativa che non rappresenta solo il momento conclusivo delle festività natalizie, ma segna un punto di svolta per il futuro di quest’area. Il Comune è infatti impegnato nel percorso di acquisizione della tenuta, un’operazione che punta a restituire definitivamente alla cittadinanza un luogo di straordinaria bellezza paesaggistica e profondo valore simbolico.

Un passo verso la valorizzazione del colle

L’apertura straordinaria del 6 gennaio si propone come un’occasione di socialità per rafforzare i legami comunitari proprio attorno a quello che sta per diventare un nuovo patrimonio pubblico di Malnate. La giornata permetterà ai cittadini di riappropriarsi di uno spazio che l’Amministrazione intende trasformare in un punto di riferimento per il tempo libero e la cultura locale.

Il programma del pomeriggio

La salita verso Monte Morone comincerà alle ore 14:00. Per facilitare l’afflusso, è possibile parcheggiare le auto presso la Cascina Diodona. Alle ore 15:30 è previsto il momento della benedizione religiosa, in occasione della ricorrenza che celebra la presentazione di Gesù al mondo.

Servizi e attenzione per i più piccoli

Per rendere l’area accessibile a tutti, l’Amministrazione ha organizzato un servizio di trasporto dedicato a chi ha difficoltà a percorrere il sentiero a piedi. Grazie alla collaborazione tra SOS Malnate e la Parrocchia, sarà attivo un collegamento dal parcheggio di via Gasparotto a partire dalle ore 14:30.

A chiudere il pomeriggio sarà l’attesissimo arrivo della Befana. La “vecchina” porterà un saluto a tutti i bambini e le bambine presenti, offrendo loro un dolce pensiero per concludere le vacanze in allegria prima del rientro a scuola.