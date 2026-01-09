A Rescaldina l’anno nuovo inizia… a sei zampe

Un’occasione per muoversi all’aria aperta, condividere del tempo insieme e rafforzare il legame con il proprio cane. È questo lo spirito della “Passeggiata a 6 zampe”, l’iniziativa promossa dall’associazione ScodinzolaRes ASD, in programma domenica 11 gennaio con ritrovo alle 9.30 a Rescaldina, al parcheggio di via Gramsci, di fronte all’Eurospin.

La passeggiata, a carattere amatoriale, è pensata per favorire il benessere dei cani e dei loro proprietari, offrendo un momento di socialità e di movimento condiviso. L’obiettivo è quello di rafforzare la relazione uomo-animale attraverso un’attività semplice ma significativa, accessibile a tutti e svolta in un clima sereno e conviviale.

L’iniziativa si rivolge a chi desidera iniziare il nuovo anno all’insegna della compagnia, del rispetto e dell’attenzione verso i propri amici a quattro zampe, valorizzando al tempo stesso l’importanza di una corretta relazione basata su equilibrio, fiducia e condivisione.

Per partecipare non sono richieste particolari competenze: è sufficiente presentarsi con il proprio cane, nel rispetto delle consuete regole di sicurezza e convivenza. Per informazioni è possibile contattare gli organizzatori scrivendo all’indirizzo scodinzolares@gmail.com oppure telefonando al 351 8442525.

Foto di Susanne da Pixabay