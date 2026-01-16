Abaco APS compie 15 anni, presto una nuova sede a Buguggiate
L'Associazione di Promozione Sociale opera nel campo della disabilità intellettiva lieve e dello svantaggio. Offre servizi educativi, supporto psicologico, consulenze a famiglie e percorsi di facilitazione alla comunicazione
Abaco APS celebra nel 2026 i 15 anni dalla fondazione, un percorso costruito nel tempo grazie al lavoro quotidiano di educatori, operatori, volontari e alla collaborazione con la comunità locale. Nata dall’esperienza di ABAD Cooperativa Sociale, Abaco ne rappresenta l’anima sociale e completa l’impegno sul territorio con percorsi dedicati alla formazione all’autonomia e alla promozione dell’inclusione.
Per l’occasione, Abaco APS pubblica un video breve su YouTube in cui la Presidente Sara Gorlini ripercorre alcuni passaggi significativi di questi quindici anni e dedica un ringraziamento a tutte le persone che hanno reso possibile la continuità del progetto: educatori, operatori e professionisti che negli anni hanno mantenuto costante l’attenzione alla qualità dell’accompagnamento e alla crescita delle competenze.
Nel suo messaggio la Presidente pone l’accento anche sul valore della rete costruita e consolidata nel tempo: cittadini, famiglie, volontari, enti pubblici e aziende del territorio che hanno sostenuto Abaco con presenza, collaborazione e risorse.
Una rete oggi ancora più importante, perché non sempre le condizioni economiche, pubbliche o familiari, consentono di coprire le rette necessarie a garantire continuità ai percorsi.
Il 2026 rappresenta inoltre un passaggio strategico: Abaco e ABAD si preparano a un cambio di sede, spostandosi a Buguggiate, verso spazi più ampi, pensati per ospitare nuovi servizi e attività, oltre a eventi di promozione sociale e culturale. Un passaggio che comporta un impegno economico significativo e rende prezioso ogni supporto, in particolare quello proveniente dal tessuto imprenditoriale locale.
Sara Gorlini, Presidente Abaco APS “Grazie a chi ha camminato con noi: persone, famiglie, volontari, professionisti, enti, aziende e tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto ABACO con presenza, competenze e fiducia.
Sito: www.abacoaps.com
