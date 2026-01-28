Nei giorni scorsi le prime indiscrezioni, oggi, mercoledì 28 gennaio, la conferma: Amazon licenzierà 16mila dipendenti a livello globale. Un annuncio fatto dalla stessa multinazionale. Si tratta dell’ennesimo taglio di personale da parte dell’azienda di spedizioni alle prese con una profonda riorganizzazione aziendale.

In Italia Amazon dà lavoro a circa 19mila persone assunte a tempo indeterminato e dislocate in oltre 60 sedi, inclusa la rete logistica e gli uffici.

I licenziamenti rientrano in un piano di lungo periodo dell’azienda. Si riducono i costi e si liberano risorse per fare investimenti a cominciare dall’intelligenza artificiale.

Amazon era cresciuta molto nel periodo del Covid, ma l’aumento della domanda di servizi è naturalmente calata dopo il ritorno alla normalità.