Bocce, la seconda edizione della Coppa Varese è in cantiere

Dopo il lungo letargo, la rinascita della Coppa Varese dello scorso anno, con un successo di partecipazione davvero lusinghiero, coronato dalle finali del mese di luglio, il varo della seconda edizione è stato anticipato. E’ già iniziata con l’emissione del regolamento organico che ricalca, in gran parte quello applicato nel 2025, con alcune variazioni atte a completare una manifestazione che promette di caratterizzare ulteriormente il futuro della Delegazione guidata da Enzo Boschin.

E’ opportuno ricordare le modalità entro le quali prenderà forma la competizione.

Innanzi tutto il sistema: a inseguimento, articolato su tre incontri che prevedono individuale, coppia e terna che si concludono, rispettivamente, a 8,16 e 24 punti. Naturalmente prevale chi arriva a ventiquattro con la terna; appare ovvio che fino all’ultima boccia giocata non è possibile ipotizzare il vincitore.

A oggi hanno aderito una dozzina di compagini che saranno suddivise in due gironi, abbinate tramite sorteggio, formate da un minimo di cinque giocatori a un massimo di sette, dei quali solo un atleta potrà essere di serie A, impiegabile esclusivamente nella coppia o terna.

Ogni atleta potrà disputare al massimo due partite e negli schieramenti di coppia e terna dovrà essere obbligatoriamente presente un giocatore di categoria C o inferiore, per le atlete varrà l’equiparazione al settore maschile.

Altra novità il giorno degli incontri – andata e ritorno – che è fissato il lunedì alle ore 20,30, coordinatore dell’incontro e arbitro societari; premi simbolici: medaglie vermeille per i componenti delle squadre, trofeo per la compagine vincitrice e targhe per i classificati dal secondo al quarto posto. Previsione d’inizio nel mese di aprile, ma il bastimento è in sostanza varato e fra non molto inizierà a solcare i mari societari della Provincia.

Intanto è terminato il girone d’andata del massimo campionato a squadre. Le due di testa hanno ulteriormente confermato il primato allargando il fossato intorno al loro maniero, il distacco sulla terza è salito, rispettivamente, a dieci e sei punti, più complessa l’ammucchiata dal terzo posto in poi, dove nello spazio di sei punti sono annidate le altre compagini che possono, nel girone di ritorno, cercare di accedere al Paradiso dei play-off oppure precipitare nel girone infernale della retrocessione. Desolatamente incollate al fondo della classifica Possaccio e Brescia, le quali, se non interverrà un brusco cambio di tendenza, sono orientate verso un triste destino.

E sabato 31 gennaio, sulle sponde del Lago Maggiore, approderà Montegrillo, isolata e dominante capolista del girone.

PILLOLE DI BOCCE

24 gennaio 2026 – Campionato Italiano Squadre Serie A – Nona giornata

Kennedy (NA) – Possaccio (VCO) 6-2

Montesanto (MC) – Caccialanza (MI) 3-5

Sammartinese (RE) – Mosciano (TE) 4-4

Brescia (BS) – Vigasio (VR) 4-4

Montegrillo (PG) – Flaminio (RM) 6-2

Classifica – Montegrillo (PG) 25 – Caccialanza (MI) 21 – Sammartinese (RE) 15 – Vigasio (VR) 14 – Kennedy (NA) 13 – Montesanto (MC) 10 – Flaminio (RM), Mosciano (TE) 9 – Possaccio (VCO) 5 – Brescia (BS) 4.

26 gennaio 2026 – Monvallese – Proseguono Campionati Provinciali – individuale categoria B, terna categoria C.

26 gennaio 2026 – Ternatese – Proseguono Campionati Provinciali – coppia categorie A,B,C – individuale categoria B,C femminile.