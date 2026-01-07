Varese News

Casorate Sempione festeggia Sant'Ilario

18 Gennaio 2026

Casorate Sempione festeggia il patrono Sant’Ilario. Martedì 13 gennaio ricorre la memoria liturgica di Sant’Ilario, Patrono di Casorate Sempione.

In occasione della festa, domenica 18 gennaio la ProLoco propone salamit cül brusc (salamini con sottaceti) o lenticchie alternative con consegna s domicilio a partire dalle ore 11.00.

Prenotazione da effettuare entro giovedì 15 gennaio anche su WhatsApp (come da locandina) a:

Mariella 3498714435 oppure Maurizio 3481210115 oppure Tiziano 3421897960

Offerta minima 5 euro.

