Ciclista ferito in un incidente a Varese in via Crispi

Un ciclista di 24 anni è rimasto ferito in un incidente stradale poco prima delle 8 di venerdì. L’episodio si è verificato in via Francesco Crispi a Varese, dove il giovane è stato investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Varese per i rilievi e la gestione della viabilità, insieme ai soccorritori del servizio di emergenza sanitaria. Il ferito è stato assistito da un’ambulanza della Croce Rossa di Varese e preso in carico in codice giallo, indicativo di condizioni di media gravità.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica e per chiarire eventuali responsabilità.