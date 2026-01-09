Come proteggere foto e documenti importanti: consigli pratici per non perdere i dati

Foto di famiglia, documenti di lavoro, file personali: oggi una parte enorme della nostra vita è conservata in formato digitale. Il problema è che basta poco per perdere tutto: un hard disk che si rompe, un computer rubato, un errore umano.

Di seguito trovi alcuni consigli pratici, semplici da applicare, per mettere al sicuro foto e documenti importanti nel tempo.

1. Segui la regola del backup 3-2-1

Una delle regole più affidabili quando si parla di protezione dei dati è la cosiddetta 3-2-1. In pratica significa avere almeno tre copie dei file, salvate su due supporti diversi, con una copia conservata altrove.

Questo approccio evita di dipendere da un’unica soluzione: se il computer si guasta o un hard disk esterno smette di funzionare, c’è sempre un’alternativa pronta. Una copia può restare sul PC, una su un disco esterno e una nel cloud.

2. Combina backup locali e cloud

Affidarsi solo al cloud o solo a un supporto fisico non è mai l’ideale. I servizi online come Google Drive, Dropbox o OneDrive sono comodi perché salvano automaticamente i file e permettono di accedervi ovunque. Allo stesso tempo, un hard disk esterno o un NAS resta una soluzione utile per avere una copia completa sempre a portata di mano.

L’importante è aggiornare i backup con regolarità e non conservarli tutti nello stesso posto fisico.

3. Proteggi i file più sensibili

Per i documenti più delicati, come file personali, fiscali o di lavoro, è consigliabile utilizzare la crittografia, che rende i dati illeggibili senza una password. Esistono strumenti integrati nei sistemi operativi o software dedicati per cifrare cartelle e dischi A questo si affianca l’uso di password robuste, meglio se gestite tramite un password manager, e l’attivazione dell’autenticazione a due fattori, dove possibile.

In questo ambito, EaseUS propone soluzioni per il backup e il recupero dei dati, utili per mantenere il controllo sui file archiviati e ridurre i rischi, e i costi, legati a perdite accidentali. A seconda delle esigenze, può essere utile valutare anche eventuali coupon EaseUS disponibili nel tempo.

4. Mantieni i dispositivi protetti e aggiornati

Virus, malware e attacchi informatici restano una delle cause più comuni di perdita di dati. Tenere antivirus e firewall aggiornati, installare gli aggiornamenti di sistema e fare attenzione a file e link sospetti riduce di molto il rischio di problemi.

5. Non dimenticare le copie fisiche

Se hai foto stampate o documenti cartacei importanti, anche la conservazione fisica conta. Album e scatole acid-free, carta protettiva tra le foto e un luogo asciutto, lontano da luce e calore, aiutano a preservare il materiale nel tempo.

Proteggere i dati è una questione di abitudine

Mettere al sicuro foto e documenti non richiede soluzioni complicate, ma costanza e un po’ di organizzazione. Diversificare i backup, proteggere i file sensibili e prendersi cura sia delle copie digitali che di quelle fisiche permette di evitare perdite che, nella maggior parte dei casi, arrivano quando meno ce lo aspettiamo.