Con il Centro Gulliver si corre alla Wizz Air Milano Marathon

Hai mai corso per qualcosa che va oltre il traguardo? Alla Milano Marathon ogni passo diventa un gesto di solidarietà, in una delle città metropolitane più belle e vibranti d’Europa. Migliaia di persone, un unico obiettivo: fare del bene. Diventa anche tu un runner solidale, corri con noi e per noi di Centro Gulliver.

Dal 2018 il Centro Gulliver aderisce alla Wizz Air Milano Marathon, il grande progetto di raccolta fondi creato e sostenuto da Milano Marathon che permette a tutti i runner di correre per una realtà Non Profit a scelta, e di aiutarla a raggiungere i propri obiettivi attraverso una donazione fiscalmente detraibile.

Nell’anno del Quarantesimo, il Gulliver sarà Silver Partner della Milano Marathon del 12 aprile, e pertanto avrà diritto ad un numero maggiore di staffette. Un passo dopo l’altro, la squadra Gulliver cresce per dare più slancio a chi vuole ripartire!

IL PROGETTO SPORT E BELLEZZA

Chi sceglie di correre per Centro Gulliver alla Milano Marathon, attraverso la piattaforma Rete del Dono, partecipa a una campagna di raccolta fondi destinata interamente al Progetto Sport e Bellezza.

“Con il Progetto Sport e Bellezza desideriamo promuovere ulteriormente il benessere e la salute mentale, integrando nei percorsi di cura dei pazienti del Centro Gulliver dei momenti di attività sportiva/fisica – spiega Chiara Pontiggia, responsabile dell’Area Dipendenze del Centro Gulliver -. I percorsi sportivi, strutturati e accompagnati da professionisti, diventano quindi uno spazio protetto dove riprendere contatto con il proprio corpo”.

Il progetto prevede la realizzazione di attività sportive guidate, svolte in piccoli gruppi, che favoriscano: il recupero del benessere fisico, misurarsi con piccoli e grandi obiettivi, la costruzione di relazioni positive, l’inclusione e il reinserimento nella vita sociale, la partecipazione ad eventi pubblici e la conoscenza del territorio.

I PARTNER

La Milano Marathon è solo una tappa corsa più grande, che coinvolge numerosi soci sostenitori. Tra cui, Fondazione Ubi per Varese Onlus, che con una donazione ha permesso al Gulliver di partecipare alla Milano Marathon. EcoRun Varese che, durante tutto l’anno, mette a disposizione due allenatori e accompagnatori qualificati per seguire i pazienti ospiti nella preparazione atletica. VareseCorsi, che consente l’accesso ad una vasta gamma di discipline sportive, andando oltre la corsa, permettendo così a ciascuno di seguire le proprie inclinazioni.

LE DICHIARAZIONI

“Per i giovani che intraprendono un percorso nell’Area Dipendenze, ricominciare non è semplice: servono pazienza, fiducia e costanza, unite a un necessario pizzico di leggerezza — precisa Emilio Curtò, presidente di Gulliver — Abbiamo integrato lo sport nel nostro percorso terapeutico consapevoli che, quando l’obiettivo è il benessere psicofisico, l’attività sportiva può essere una mano tesa. Restituisce la bellezza di riscoprirsi capaci, forti e presenti a noi stessi, infondendo nuova fiducia nelle proprie potenzialità. Grazie a chi sarà al nostro fianco per far tagliare ai nostri ragazzi il traguardo più importante: quello di riprendere in mano la propria vita”.

“Sono sette anni che corriamo con il Gulliver, anni in cui il progetto è cresciuto sia nei numeri che nella qualità — dichiara il presidente di EcoRun Giuseppe Micalizzi —. Ci ritroviamo settimanalmente per gli allenamenti, in inverno sulla pista di Calcinate e in estate sulla ciclabile del lago di Varese. Tra allenatori, accompagnatori e ospiti si è creato un legame di amicizia splendido. Crediamo fermamente che lo sport sia terapeutico: rappresenta una valvola di sfogo, una sfida personale e uno strumento fondamentale nel percorso di recupero. Attraverso il movimento, i ragazzi riscoprono le potenzialità del proprio corpo, ritrovando il piacere di stare insieme e di confrontarsi”.

Il valore dell’iniziativa è condiviso da Luigi Jemoli, vicepresidente di Fondazione Ubi per Varese Onlus: “Siamo da sempre vicini al mondo del sociale e condividiamo l’attenzione che il Centro Gulliver riserva alle persone con fragilità; una cura che diventa ancor più personalizzata grazie all’integrazione dell’attività sportiva. Per questo motivo, abbiamo accolto con immediato favore la proposta di patrocinare l’iniziativa”.

“Varese Corsi, con il claim “cultura, sport, natura” propone attività diverse, che hanno in comune il benessere psicofisico — dichiara Marcello Vitella di Varese Corsi — Per questo siamo entusiasti di collaborare con il Gulliver, una realtà che condivide i nostri valori di cura e attenzione alla persona. È per noi motivo di orgoglio mettere la professionalità dei nostri docenti al servizio dei ragazzi della comunità”.

COME PARTECIPARE

La partecipazione alla Milano Marathon 2026 al fianco di Centro Gulliver è aperta a tutti coloro che desiderano dedicare il proprio traguardo sportivo al Progetto Sport e Bellezza. Iscrivendosi come staffettisti o maratoneti singoli, con una donazione, i runner sosterranno concretamente percorsi sportivi specifici per i pazienti del Centro Gulliver.

Corri per rendere possibile un modello di cura sempre più moderno, dinamico e personalizzato. Vai al link https://www.milanomarathon.it/onp/centro-gulliver-2/ , formalizza l’iscrizione e farai parte della nostra squadra. Ogni runner riceverà, oltre al pacco gara della Milano Marathon, anche il “Gulliver Pack” con gadget studiati appositamente per la corsa.

Per maggiori informazioni sostenitori@gulliver-va.it ; 3468001925.