Gara e allenamento di orienteering nei boschi di Golasecca per il Trofeo del Verbano

L’associazione polisportiva Dalla Chiesa di Sesto Calende propone per domenica 8 febbraio una giornata interamente dedicata all’orienteering, tra gara al mattino e allenamento nel pomeriggio. Tutto nei boschi di Golasecca, a partire da una mappa di nuova produzione su cui confrontarsi per vincere il Trofeo del Verbano nella competizione che si svolgerà dalle ore 10.30 alle 12.30.

A seguire l’allenamentofino alle ore 16.

I percorsi di gara sono tre, tutti con partenza dall’Oratorio di via Monte Tabor, a Golasecca. Il percorso bianco è consigliato a giovanissimi esordienti, indivativamente dai 9 ai 12 anni, mentre il percorso Rosso è adatto a giovani esploratori, fino a 14 anni e over 70. Infine il percorso Nero è per gli agonisti.

Per ciascuna delle tre categorie saranno primiati i primi tre classificati maschili e femminili, agonisti e non.

COME PARTECIPARE

Le iscrizioni rimarranno aperte sino a mercoledì 5 febbraio con modalità differenti: tramite il portale Fiso per gli agonisti italiani, scrivendo a mauri.tode@gmail.com per gli agonisti stranieri e infine compilando il modulo a QUESTO LINK.

Sulle pagine social dell’evento gestito dalla Polisportiva Dalla Chiesa, verranno pubblicati tutti i comunicati con i dettagli di gara e allenamento e le modalità per versare le quote di iscrizione (6 euro per la gara, 3 euro per l’allenamento).