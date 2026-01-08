Il Caffè Teatro si fa rock, con il concerto di The Marcello’s, Shake! e Fottuta Marmellata

Sabato 10 gennaio il Caffè Teatro di Verghera di Samarate diventa il cuore pulsante del rock varesotto. Una serata speciale che mette insieme tre band di Gallarate, tre storie diverse, tre modi di intendere la musica, ma un’unica anima profondamente rock.

Ad aprire il concerto saranno i Marcello’s, con il loro rock’n’roll diretto e viscerale, saldamente ancorato alla tradizione americana. Un viaggio sonoro che affonda le radici negli anni Sessanta e Settanta, con i Rolling Stones come bussola ideale, tra riff senza tempo e un’attitudine che profuma di club e amplificatori valvolari.

A seguire saliranno sul palco gli Shake!, attivi dal 2018 e portatori di un rock di matrice decisamente più inglese. Il loro repertorio guarda agli anni Ottanta e Novanta, reinterpretati attraverso cinque personalità molto diverse tra loro, capaci però di fondersi in modo naturale una volta sotto le luci del palco. Energia, compattezza e un equilibrio che nasce proprio dalla diversità dei singoli.

Chiuderanno la serata i Fottuta Marmellata, collettivo nato nell’inverno del 2023 sotto la direzione artistica di Luca Chiaravalli. Una formazione fuori dagli schemi, che fa della varietà la sua cifra distintiva: i musicisti si alternano sul palco in un’esibizione esplosiva e imprevedibile, dove il rock classico incontra il punk, fino a sconfinare in contaminazioni più pop. Un progetto nato dalla semplice, autentica voglia di suonare e di condividere musica dal vivo, senza etichette né confini.

Tre band, tre identità, un’unica serata che promette di essere un manifesto del rock in provincia di Varese.