Incidente sulla provinciale fra Tradate e Cairate, un’auto finisce nel campo
Poco dopo le 8 due auto si sono scontrate sulla sp 19 e una delle due nell'urto è finita nel campo a lato della strada. Due le persone coinvolte, una donna di 47 anni e un uomo di 32
Incidente stradale questa mattina, in via Monte San Michele, sulla sp 19 che collega Cairate a Tradate. Poco dopo le 8 due auto si sono scontrate e una delle due nell’urto è finita nel campo a lato della strada.
Due le persone coinvolte, una donna di 47 anni e un uomo di 32. Le condizioni dei due feriti, inizialmente classificate in codice rosso, quello della massima gravità, sono risultate meno gravi. Una persona è stata soccorsa in codice giallo, l’algtra in verde.
Sul posto i soccorsi medici con due ambulanze e il supporto dell’auto medica, i Carabinieri della Compagnia di Saronno e i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e la bonifica dell’area.
L’incidente ha causato temporanei disagi alla circolazione in un orario di punta per la viabilità della zona ma la situazione è tornata progressivamente alla normalità dopo l’intervento delle forze dell’ordine e la rimozione dei mezzi coinvolti.
