La Befana arriva in Biblioteca a Bodio Lomnago

Si annuncia un’epifania speciale per i bambini di Bodio Lomnago: martedì 6 gennaio dalle ore 16 la Befana farà tappa in biblioteca con la sua scopa fidata e tanta voglia di fare festa insieme con tutti i suoi piccoli amici, «sì, anche i più monelli», assicurano i promotori.

Ogni bambino dovrà portare un gioco in buono stato che non usa più – e che sarà regalato a chi ne ha bisogno – e riceverà una calza piena di dolci e piccole sorprese, Inoltre dolvetti e mereda per tutti, anche per mamma e papà che potreanno anche approfittare degli ultimi biglietti della lotteria a favore dell’asilo. L’estrazione dei numeri vincenti sarà proprio il 6 gennaio.

Sarà un momento semplice, allegro e pieno di buona energia alla biblioteca di Bodio Lomnago, con la Befana che porta sorrisi e un po’ di magia.