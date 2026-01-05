Varese News

Bambini

La Befana arriva in Biblioteca a Bodio Lomnago

Martedì 16 gennaio la Befana incontra i bambini in biblioteca a Bodio per una festa in cui donare loro calze piene di dolcetti, raccogliere giochi usati e portare sostegno all'asilo

Befana

Si annuncia un’epifania speciale per i bambini di Bodio Lomnago: martedì 6 gennaio dalle ore 16 la Befana farà tappa in biblioteca con la sua scopa fidata e tanta voglia di fare festa insieme con tutti i suoi piccoli amici, «sì, anche i più monelli», assicurano i promotori.

Ogni bambino dovrà portare un gioco in buono stato che non usa più – e che sarà regalato a chi ne ha bisogno – e riceverà una calza piena di dolci e piccole sorprese, Inoltre dolvetti e mereda per tutti, anche per mamma e papà che potreanno anche approfittare degli ultimi biglietti della lotteria a favore dell’asilo. L’estrazione dei numeri vincenti sarà proprio il 6 gennaio.

Sarà un momento semplice, allegro e pieno di buona energia alla biblioteca di Bodio Lomnago, con la Befana che porta sorrisi e un po’ di magia.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 05 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.