La Befana arriva in Biblioteca a Bodio Lomnago
Martedì 16 gennaio la Befana incontra i bambini in biblioteca a Bodio per una festa in cui donare loro calze piene di dolcetti, raccogliere giochi usati e portare sostegno all'asilo
Si annuncia un’epifania speciale per i bambini di Bodio Lomnago: martedì 6 gennaio dalle ore 16 la Befana farà tappa in biblioteca con la sua scopa fidata e tanta voglia di fare festa insieme con tutti i suoi piccoli amici, «sì, anche i più monelli», assicurano i promotori.
Ogni bambino dovrà portare un gioco in buono stato che non usa più – e che sarà regalato a chi ne ha bisogno – e riceverà una calza piena di dolci e piccole sorprese, Inoltre dolvetti e mereda per tutti, anche per mamma e papà che potreanno anche approfittare degli ultimi biglietti della lotteria a favore dell’asilo. L’estrazione dei numeri vincenti sarà proprio il 6 gennaio.
Sarà un momento semplice, allegro e pieno di buona energia alla biblioteca di Bodio Lomnago, con la Befana che porta sorrisi e un po’ di magia.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
angelo_spiteri su Il Comitato varesino per la Palestina torna in piazza: "Non ci fermiamo nemmeno a Natale"
axelzzz85 su I sindacati dei frontalieri contro il decreto sulla tassa della salute: “Andremo alla Consulta”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.