Malore fatale in strada ad Armio, muore una donna di 66 anni

Si sono vissuti momenti concitati questa mattina ad Armio, frazione di Maccagno con Pino e Veddasca, dove i soccorsi medici sono stati chiamati ad intervenire per una donna che ha avuto un malore, poi risultato fatale.

L’allarme è scattato intorno alle 11 quando è stata trovata una donna su una panchina di via Libero Saredi, in stato di incoscienza per un malore. Sul posto sono stati inviati un’ambulanza di Padana Assistenza con il supporto dell’automedica, oltre agli agenti della Polizia locale di Maccagno con Pino e Veddasca. All’arrivo dei soccorritori, però, per la donna non c’era ormai più nulla da fare: è stata trovata già priva di vita.

Nonostante i tentativi di intervento, dunque, i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire l’accaduto. Al momento non emergerebbero elementi che facciano pensare a cause diverse da un malore improvviso.

La donna, dell’età di 66 anni, era residente in zona e la sua morte ha destato profonda impressione nella comunità della frazione, dove la donna era conosciuta.