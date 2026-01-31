Varese News

Moriggia celebra Sant’Agata, patrona delle donne

Un appuntamento tradizionale, nella parrocchia della periferia gallaratese

La comunità di Moriggia di Gallarate si prepara a celebrare la festa di Sant’Agata, patrona delle donne, in occasione della sua memoria liturgica che ricorre il 5 febbraio.
L’appuntamento è per sabato 7 febbraio, con la Santa Messa alle ore 17.30, seguita, alle 19.30, dalla cena comunitaria in oratorio.
Il menù prevede aperitivo della casa, crespelle, polpettone con patate, dessert, frutta e acqua.
Il costo della cena è di 20 euro.
Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 4 febbraio e possono essere effettuate presso le sacrestie.
Un momento di condivisione e comunità che unisce il significato religioso della ricorrenza a un’occasione di convivialità aperta a tutti.

Pubblicato il 31 Gennaio 2026
