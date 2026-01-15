Muscoli croce e delizia: Silvio Barnabà ospite di “Luci a Masnago”

I muscoli e il fiato, per un atleta, sono fondamentali al pari delle capacità sportive e del talento. E i muscoli, in particolare, possono essere croce e delizia come sanno bene i tifosi della Openjobmetis che proprio per un problema di questo tipo ha dovuto rinunciare a schierare Tazé Moore a Treviso, dove si è interrotta la serie di vittorie biancorosse.

Il match del PalaVerde sarà uno degli argomenti toccati nella nuova puntata di “Luci a Masnago”, la trasmissione che andrà in onda in diretta alle 14 di oggi (giovedì 15) su Radio Materia e che poi si potrà riascoltare in formato podcast (QUI tutte le puntate precedenti). Il numero di WhatsApp per inviare domande e commenti è il solito: 353-4848857.

I muscoli però non sono citati solo per il piccolo infortunio a Moore: l’ospite di questa puntata sarà infatti Silvio Barnabà, il preparatore atletico che da molti anni – arrivò a Varese nell’estate del 2018 – si occupa della condizione fisica dei giocatori della Openjobmetis. Barnabà racconterà come è cambiata la sua professione nel tempo, anche con l’ausilio della tecnologia, di come si possono trattare alcuni casi speciali, di come avviene la preparazione di una squadra come Varese che fa dell’intensità una delle sue armi principali.

Come di consueto poi i tre conduttori – Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni – lanceranno uno sguardo al prossimo appuntamento (domenica 18 in casa con Venezia) e presenteranno le consuete rubriche inserite nel programma.

Intanto, per chi vuole, è possibile riascoltare anche la puntata numero 15 di “Dal Parquet” che parla proprio del match di Treviso: la trovate qui sotto.