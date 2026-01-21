Regione Lombardia lancia la misura “Sollievo” per sostenere le persone con disabilità e i caregiver

La Giunta lombarda ha approvato la nuova misura “Sollievo”, un intervento strategico con una dotazione complessiva di 28,2 milioni di euro per il triennio 2026–2029, destinato a finanziare servizi personalizzati rivolti a persone con disabilità, con l’obiettivo di promuovere l’autonomia, la qualità della vita e il mantenimento a domicilio.

La misura, proposta dall’assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Elena Lucchini, rientra nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021–2027 – Priorità Inclusione Sociale e mira a rafforzare i servizi sociali territoriali e a sostenere i caregiver familiari, figure chiave nella presa in carico quotidiana delle persone non autosufficienti.

L’attuazione degli interventi sarà affidata agli Ambiti territoriali, anche in forma associata, valorizzando una rete integrata pubblico-privato. Le azioni previste spaziano dai servizi di sollievo diurno e domiciliare ai trasporti per l’accesso a servizi sociali e sociosanitari (come centri diurni e socio-educativi), fino al sostegno diretto ai caregiver e al rafforzamento della gestione del progetto di vita personalizzato.

«Con questa misura – ha dichiarato l’assessore Lucchini – intendiamo rafforzare le azioni già messe in campo da Regione Lombardia, puntando sul benessere delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Offriremo risposte flessibili e personalizzate, capaci di sostenere la vita quotidiana, prevenire l’isolamento e mettere al centro la persona e il suo progetto di vita».

L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel welfare di comunità lombardo, promuovendo una migliore integrazione tra servizi sociali e sociosanitari, in coerenza con i principi dell’inclusione e della presa in carico globale.

L’attuazione della misura avverrà tramite un Avviso pubblico, che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale www.fse.regione.lombardia.it.