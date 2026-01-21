Rita Di Toro (Uisp Varese): “Lo sport deve essere un diritto fondamentale”

È stata una festa dello sport e del movimento quella che si è svolta sabato scorso, al Palazzetto CUS dell’Università dell’Insubria di Varese, dove si svolto “Insubria Moving – Sperimenta il movimento”, evento conclusivo del progetto territoriale promosso nell’ambito di GameUPI 2.0. A rendere ancora più significativo l’appuntamento è stata la presenza dell’atleta paralimpico Alessandro Andreoni di para ice hockey e futuro partecipante alle Paralimpiadi di Milano-Cortina, che ha portato sua esperienza nello sport e nel superare le sfide, offrendo ai ragazzi un esempio concreto di passione, forza e resilienza.

«Sono davvero felice di essere qui a questo evento che celebra non solo i campioni dello sport, ma anche i campioni della vita – è il commento a margine dell’evento di Rita Di Toro, presidente UISP Varese – Ogni giorno ho il privilegio di vedere quanto lo sport possa fare per le persone, a ogni livello e in ogni fase della vita, uno sport davvero per tutti, senza esclusioni. Crediamo in politiche pubbliche che riconoscano il valore dello sport come strumento di inclusione, benessere e crescita, perché sogniamo una società che non si limiti ad accogliere le differenze, ma le celebri, considerando lo sport non un lusso, bensì un diritto fondamentale».

«Ringrazio di cuore Elisabetta Bertani responsabile settore cultura e turismo, Michele Di Toro, consigliere provinciale e il CUS insubria e tutti voi per essere qui all’evento finale del progetto Game Upi Insubria Moving – Sperimenta il Movimento. Un evento che ha lo scopo di contribuire al contrasto del disagio giovanile tramite sport non competitivi, attraverso discipline come la ginnastica artistica, i tessuti aerei, le pause attive, la danza, le arti marziali e molte altre ci invita a superare i nostri limiti. Un ringraziamento speciale va anche all’atleta paralimpico Alessandro Andreoni, la cui esperienza ci ricorda come lo sport aiuti a crescere non solo fisicamente, ma anche nel modo di affrontare le sfide quotidiane» conclude Rita Di Toro.

“Insubria Moving” (Movimento, Opportunità, Valorizzazione, Inclusione: Nuove Strategie per i Giovani), un progetto promosso dalla Provincia di Varese come ente capofila in collaborazione con diversi enti del territorio, rappresenta l’appuntamento conclusivo di un percorso sviluppato sul territorio nell’ambito di GameUPI 2.0 – Tutti in gioco, nessuno escluso, progetto promosso da UPI – Unione delle Province d’Italia con il dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della presidenza del Consiglio dei Ministri, e attuato localmente dalla Provincia di Varese.

Tra i partner di progetto figurano ATS Insubria, Università degli Studi dell’Insubria, Camera di Commercio di Varese, Ufficio Scolastico Provinciale di Varese, Agenzia Formativa di Varese, Società Canottieri Luino e Unione delle Province Lombarde (UPL). Come enti associati partecipano inoltre la Prefettura e il Comune di Varese, mentre collaborano alla realizzazione dell’evento il Centro Gulliver e L’Aquilone.

SPECIALE UISP – Tutti gli articoli su VareseNews