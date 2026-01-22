NOTIZIARIO UISP del 22 gennaio 2026

FIAMMA OLIMPICA – L’emozione gioca in casa

.

Il sogno olimpico si è trasformato in realtà tra le strade di Varese proprio il 14 gennaio scorso, lasciando una scia di emozione nella nostra città. Il passaggio della Fiamma Olimpica Milano-Cortina è stato un evento di straordinaria intensità emotiva, vissuto intensamente dalla Uisp Varese, che era presente con il direttivo e uno striscione. Questo momento storico, reso possibile da un imponente sforzo organizzativo che ha coinvolto l’intero territorio, ha visto la cittadinanza e le associazioni stringersi attorno a un simbolo universale di speranza e fratellanza.

«Per Uisp – sottolinea la presidente di Varese Rita Di Toro – partecipare a questo rito collettivo ha significato celebrare i valori di inclusione, solidarietà e pace che le Olimpiadi rappresentano da sempre e che Uisp promuove quotidianamente sul campo». La fiamma, attraversando la città, ha illuminato l’impegno costante di chi crede nello sport come diritto per tutti e come strumento dicrescita civile. È stata un’emozione condivisa, capace di unire il prestigio dei Giochi alla passione autentica del nostro territorio, confermando che quando lo sport chiama, Varese risponde.

BASKET, SECOND LEAGUE – La terza giornata di ritorno

In Second League siamo giunti alla terza giornata di ritorno. Nel gruppo Est, il Montello Malnate conquista vittoria e primato (condiviso con Bisuschio) battendo nel big match casalingo la Wool Va. Terzo successo stagionale per la Cuassese, che supera in volata il Gasch Pikkiatelli Gazzada per 72-71. Festeggiano anche gli Eagles Porto Ceresio, corsari a Buguggiate contro il Covo Unicorns; pochi giorni dopo, gli stessi Eagles cadono però contro la Wool Va Varese, che si impone 74 64. Vittoria esterna, infine, per i Giubiano Pigs nella stracittadina bosina contro la PallaCerva.

Spostandoci al gruppo Sud, spicca l’incredibile vittoria del Vikingar Cislago sulla Kolbe dopo ben quattro tempi supplementari. Successo lontano da casa per la Siderea Legnano, che regola i bustocchi della Pascoli per 67-62, mentre nel derby di Busto Arsizio i Lions superano gli Springers di 11 lunghezze. La domenica ha visto anche il KO interno della Fernese contro l’Elegy Legnano Basket e la gioia della Libertas Uboldo nel match contro gli Stealers Busto Arsizio.

Nel gruppo Ovest, Borgo Ticino vince e convince nello scontro diretto d’alta classifica contro Borgosesia: un 82-54 che ribalta la differenza canestri e lancia gli Spaccalegna a 18 punti. Colpo a sorpresa dell’Ornavasso Magic sulla Virtus Verbania, mentre l’Amatori Trecate raggiunge la vetta vincendo il derby novarese contro il Romentino. Successo chiaro, infine, per il Gs Cameri Basket sul campo dei Mastini Castano Primo.

Chiudiamo con il girone Nord, dove l’Angera Pikes batte Varano e blinda il primo posto. Giornata amara invece per i Gorillas Besozzo, battuti in casa da una solida Manigunda Fagnano con il punteggio di 63-92.

FOOTBALL AMERICANO – Vuoi diventare un Gorillas?

Il football americano torna protagonista a Varese con un appuntamento dedicato a chiunque voglia scoprire l’adrenalina della palla ovale. Sabato 24 gennaio, dalle ore 15:00 alle 17:00, la splendida cornice del Jungle Field “Nicolò De Peverelli” in Via Sette Termini ospiterà l‘Open Day ufficiale dei Gorillas Varese, l’evento aperto a nuovi aspiranti atleti della squadra di football americano affiliata alla Uisp.

La giornata è suddivisa in due grandi aree di prova. Per i più giovani, nelle categorie Under 15 e Under 17, spazio al Junior Flag Football: una disciplina dinamica e a “zero contatto” che punta tutto sul gioco di squadra e sul divertimento. Per i ragazzi dai 16 anni in su e per gli adulti, invece, sarà possibile provare il Senior Tackle Football, la versione classica dello sport. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa, ma solo la voglia di accettare la sfida e mettersi in gioco in una vera prova sul campo. Un’occasione perfetta per trasformare la curiosità in passione e diventare parte della famiglia dei Gorillas.

