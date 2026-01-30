Sanità, Francesca Rovera alla guida della Breast Unit di Varese

Un riconoscimento a una carriera interamente dedicata alla cura delle donne e alla ricerca scientifica. La Prof.ssa Francesca Rovera è stata ufficialmente nominata Direttore della Breast Unit di Varese, consolidando il ruolo del centro varesino come punto di riferimento nazionale nella lotta contro il tumore al seno.

Senologa e chirurga di chiara fama, la Prof.ssa Rovera vanta un profilo professionale di altissimo livello. Ordinaria di Chirurgia generale dal 2019 presso l’Università dell’Insubria, ricopre attualmente anche la carica di Presidente della Scuola di Medicina dell’Ateneo per il triennio 2024-2027.

Il suo legame con la senologia varesina è profondo e di lunga data: dal 2007 dirige il Centro ricerche in Senologia e dal 2017 è responsabile della Breast Unit, struttura che ora è chiamata a guidare con un incarico di direzione che ne sancisce il valore scientifico e clinico.

Ricerca e umanità al centro della cura

La nomina, ufficializzata dall’ASST Sette Laghi, premia non solo le competenze tecniche e l’impegno nell’innovazione tecnologica, ma anche la profonda attenzione alla dimensione umana della cura, tratto che le ha valso negli anni la stima costante di colleghi e pazienti.

Sotto la sua direzione, la Breast Unit è chiamata a rafforzare ulteriormente le attività di diagnosi, ricerca e terapia, garantendo standard di qualità elevati e percorsi multidisciplinari sempre più vicini alle esigenze della persona.