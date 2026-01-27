Separazione delle carriere, Pellicini (FdI) contro l’Anm: “Paragone con Minneapolis inaccettabile”

Non si placa la tensione politica attorno alla riforma della separazione delle carriere, alimentata nelle ultime ore da uno scontro frontale tra Fratelli d’Italia e l’Associazione Nazionale Magistrati. Al centro della polemica ci sono le dichiarazioni del segretario generale dell’Anm, Rocco Maruotti, autore di un post (successivamente rimosso) in cui i tragici fatti di Minneapolis venivano accostati alla riforma giudiziaria in discussione.

Sulla vicenda è intervenuto con durezza il deputato luinese Andrea Pellicini, esponente di Fratelli d’Italia e membro della Commissione Giustizia alla Camera, definendo «sgomentanti» le parole del segretario.

Le critiche al post

Secondo Pellicini, l’accostamento tra le violenze negli Stati Uniti e l’assetto costituzionale della magistratura italiana rappresenta un episodio di estrema gravità. «Si è trattato di un comportamento che mina la credibilità delle Istituzioni – ha dichiarato il parlamentare – e che dimostra quanta malafede si celi dietro certe affermazioni».

Nonostante Maruotti abbia poi cancellato il contenuto e presentato le proprie scuse, per il centrodestra resta il nodo del ruolo politico svolto dal sindacato delle toghe.

Il ruolo dell’Anm

Il timore espresso da Pellicini è che il confronto sulla riforma possa scivolare fuori dai binari tecnici per trasformarsi in una battaglia ideologica.

«Prendiamo atto delle scuse, ma speriamo che in futuro l’Anm rimanga nel merito della riforma», ha aggiunto il deputato varesotto. «In caso contrario, dovremmo pensare che l’associazione preferisca ergersi ad attore politico. Sarebbe il modo migliore per delegittimare la magistratura agli occhi dei cittadini, come peraltro sottolineato da molti magistrati rimasti a loro volta inorriditi da quelle parole».