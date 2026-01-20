Varese
“Soggetti Smarriti” con Gianni Spartà e Marina De Juli
Appuntamento sabato 24 gennaio alla Cooperativa Belforte alle 17.30
Soggetti Smarriti in un’epoca di generale smarrimento. E’ il senso che la cooperativa BiumoBelforte ha voluto dare a una conversazione in programma sabato 24 gennaio, ore 17,30, nella Sala Renè Vanetti, in viale Belforte 165.
Ospite il giornalista Gianni Spartà col suo ultimo libro “Soggetti Smarriti” (Macchione) definito dall’autore un giro sulle montagne russe della memoria. Lo intervisterà Massimo Perboni alternando alle sue domande brani letti da Marina De Juli.
