Solbiate Arno, le Poste chiudono per lavori: nasce l’ufficio “Polis” con passaporti e certificati INPS

Cambia volto l’ufficio postale di Solbiate Arno. Poste Italiane ha comunicato che dal prossimo 22 gennaio la sede sarà interessata da importanti lavori di ammodernamento. Non si tratta solo di un restyling estetico, ma di un salto tecnologico: l’ufficio è stato infatti inserito nel progetto “Polis”.

Si tratta dell’iniziativa pensata per i comuni con meno di 15mila abitanti, nata per superare il digital divide e trasformare gli uffici postali in veri e propri sportelli della Pubblica Amministrazione.

Cosa cambierà: dai certificati ai passaporti

Al termine dei lavori, previsto per la fine di aprile 2026, i cittadini di Solbiate Arno troveranno una sede riorganizzata negli spazi e negli arredi, ma soprattutto più ricca di funzioni. Oltre alle consuete operazioni finanziarie e postali, sarà possibile richiedere: Servizi INPS (certificazioni, estratti conto, etc.); Certificati anagrafici e di stato civile (ben 15 diverse tipologie); Pratiche per il passaporto (l’attivazione di questo servizio è prevista entro la fine del 2026).

Ufficio chiuso: dove andare durante i lavori

Per consentire l’esecuzione del cantiere, l’ufficio di via Papa Giovanni XXIII resterà chiuso. Poste Italiane garantirà la continuità dei servizi presso la sede vicina: Ufficio Postale di Oggiona con Santo Stefano dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:35; il sabato dalle 08:20 alle 12:35.

Presso lo sportello di Oggiona sarà possibile ritirare pacchi e raccomandate non consegnate e svolgere tutte le operazioni radicate sulla sede di Solbiate.

Il Progetto Polis

L’obiettivo di questa trasformazione, finanziata anche attraverso fondi PNRR, è favorire la coesione sociale e territoriale, permettendo ai residenti dei centri più piccoli di ottenere documenti e certificati senza doversi necessariamente recare negli uffici centrali delle grandi città o nelle questure.