Sostenere le guide alpine di domani nel nome di Matteo Pasquetto

Ricordare Matteo Pasquetto guardando al futuro. È questo il senso della serata ospitata a Materia e dedicata alla consegna delle borse di studio intitolate a“Matteo Pasquetto”, destinate alle aspiranti guide alpine. Un appuntamento che ha unito memoria, formazione e comunità, trasformando una perdita dolorosa in un gesto concreto di sostegno alle nuove generazioni che scelgono la montagna come vocazione e professione.

A Marina Consolaro per il Fondo Casa Matteo Varese e Federico Visconti, presidente della Fondazione comunitaria del Varesotto, il compito di introdurre la serata sottolineando il valore di iniziative capaci di generare relazioni e risposte ai bisogni del territorio. A portare il saluto di Regione Lombardia è stata la sottosegretaria allo Sport e ai giovani Federica Picchi, con un contributo video che ha ricordato come la memoria di Matteo continui a vivere attraverso le opportunità offerte ad altri giovani.

La prima parte della serata è stata dedicata al dialogo culturale con la presentazione del libro La traccia di Toni. Marina Consolaro ha intervistato Gian Luca Gasca, direttore della rivista Lo Scarpone, accompagnando il pubblico dentro la figura di Toni Gobbi e in una riflessione più ampia sul mestiere della guida alpina. Durante l’incontro Gasca ha posto l’accento su un tema centrale: «Non è detto che un bravo alpinista sia anche una brava guida alpina. L’alpinista è concentrato sull’obiettivo e sulla prestazione, mentre la guida alpina ha una responsabilità diversa e più ampia, fatta di attenzione all’altro, capacità di leggere il gruppo, gestione del rischio e cura della relazione». Una distinzione che restituisce valore e complessità alla professione e che introduce in modo naturale il senso delle borse di studio dedicate a Matteo Pasquetto.

Il cuore della serata è stato la consegna delle borse di studio “Matteo Pasquetto”, promosse da FCVA e dal Fondo Casa Matteo Varese. Per gli aspiranti Guide Alpine di secondo livello sono stati premiati Paolo Giunio Pisano, Federico Oldani e Francesco Cintori, grazie anche ai contributi economici e materiali messi a disposizione dagli sponsor Vibram, con la partecipazione di Giordano De Vecchi, Camp e Crazy. A seguire, le borse di studio di primo livello sono state assegnate a Elia Guanella e Andrea Marveggio, alla presenza di Mario De Blasi per il Cai Varese, Greta Chiodi del Cai di Laveno Mombello e

Al termine delle premiazioni è stato annunciato il lancio della quinta edizione del bando per il 2026. La serata è proseguita con la tavola rotonda “La montagna come scelta: tra vocazione, formazione e professione”. Il confronto ha messo al centro il tema della responsabilità e della generazione di valore per la comunità, a partire dai percorsi personali e familiari legati alla montagna. Sono intervenuti Fabrizio Pina, vicepresidente nazionale e presidente regionale del Collegio delle Guide Alpine, Greta Chiodi, presidente del Cai di Laveno Mombello, e Simone Cecchi, presidente dell’Associazione Italiana guide canyoning, a cui si sono aggiunti gli interventi di Mario De Blasi, Federico Visconti e dei promotori del fondo “Progetto SolidALE Alessandro Dall’Ò” per ricordare appunto il giovane Alessandro Dall’Ò, per tutti semplicemente Ale, aspirante guida canyoning, il cui sogno si è interrotto precocemente nel 2024.

A chiudere l’incontro, l’intervento di Marina Consolaro. Un momento che ha restituito il senso dell’iniziativa: sostenere giovani che scelgono la montagna non solo come passione, ma come responsabilità, nel nome di Matteo Pasquetto e di una memoria che continua a generare futuro.