Taino piange Pino Silocchi, anima di Anpi e custode della bandiera partigiana

La bandiera della sezione Oreste Pajetta ha perso il suo custode più fedele. Si è spento il 5 gennaio, all’età di 94 anni, Giuseppe Silocchi, per tutti Pino, Presidente Emerito dell’Anpi Taino e figura simbolo dell’antifascismo nel Basso Verbano.

Anpi Taino, che negli scorsi giorni aveva partecipato al commiato di Ivonne Trebbi, ha comunicato la notizia con profondo dolore, ricordando l’uomo che per decenni ha rappresentato «l’anima del tesseramento» e la memoria storica del territorio.

Cresciuto a Sabbioneta, Silocchi aveva conosciuto la Resistenza da ragazzo nelle campagne mantovane, dove a soli 13 anni aveva iniziato a maturare i valori che avrebbero guidato tutta la sua esistenza. Trasferitosi a Taino dopo il matrimonio con Luciana, era entrato a far parte della famiglia di Edoardo “Duardu” Zingaro. Nella comunità locale Pino era conosciuto non solo per il suo impegno civile, ma anche per la gentilezza e l’affabilità maturate in una vita di lavoro come commerciante ambulante.

(Silocchi nel 2017)

Come spesso ricordato dalla presidente della sezione Valeria Mobiglia, Silocchi, alfiere che presenziava con la bandiera a ogni cerimonia ufficiale, rappresentava un instancabile promotore della Memoria. Portava avanti con passione il dialogo con le nuove generazioni, accompagnando spesso gli alunni delle scuole in escursione alla Casa della Resistenza a Fondotoce o sui sentieri dell’alpeggio del Cortavolo di Megolo, luoghi legati al sacrificio di Gaspare Pajetta.

La camera ardente viene aperta domani, 6 gennaio, alla Casa funeraria Furlan a Sesto Calende, dove sarà possibile portare un ultimo saluto dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. I funerali saranno celebrati giovedì 8 gennaio alle 15, nella chiesa Parrocchiale di San Stefano a Taino.

