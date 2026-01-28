NOTIZIARIO UISP del 28 gennaio 2026

Memoria e sport – Uisp ha celebrato il 27 gennaio nel segno dell’impegno civile

.

Ieri, 27 gennaio, si è celebrata in tutto il mondo la Giornata della Memoria, istituita dalle Nazioni Unite per ricordare le vittime della Shoah e di tutte le persecuzioni razziali, politiche e religiose. La ricorrenza ha segnato il momento in cui, nel 1945, l’Armata Rossa mise fine alla prigionia ad Auschwitz: un evento simbolo della vittoria contro l’odio, la discriminazione e la violenza sistematica.

Anche quest’anno Uisp ha rinnovato il proprio impegno per tenere viva la memoria attraverso lo sport, la partecipazione e il dialogo, aderendo alle molte iniziative in programma nelle città e promuovendo attività e convegni.

“La Shoah e l’Olocausto hanno rappresentato uno dei momenti più tragici della storia – ha dichiarato Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – Stiamo vivendo una fase di tensione internazionale molto acuta, che segna il ritorno di violenze e guerre che pensavamo definitivamente superate. La storia ci insegna che proprio in questi passaggi c’è stato bisogno di far sentire la propria voce per la distensione e la coesistenza pacifica dei popoli”.

Il presidente ha poi ribadito l’essenza dell’associazione: “Come abbiamo sempre fatto nell’Uisp, realtà nata nel 1948, ci siamo impegnati ogni giorno per coinvolgere attraverso lo sport i giovani di diverse città, al fine di conservare la memoria e sensibilizzare contro ogni forma di razzismo. Abbiamo tratto lezione dal coraggio di chi ha resistito e dal sacrificio delle vittime innocenti, portando avanti valori come inclusione, solidarietà e diritti”.

Molte sono state le iniziative che hanno visto l’Uisp protagonista insieme alle reti del terzo settore e all’Anpi. A Reggio Emilia, in particolare, si è tenuto un profondo momento di riflessione nella sede del Comitato. L’incontro, intitolato “Celebriamo la Giornata della Memoria. Riflessioni su passato, presente e futuro”, è stato guidato dall’onorevole Antonio Bernardi, che ha offerto preziosi spunti sul rapporto tra memoria storica e responsabilità nella vita pubblica.

Ricordare non ha significato solo commemorare, ma dare un senso concreto alle azioni del presente. I principi richiamati da questa giornata sono gli stessi che orientano il lavoro quotidiano dell’Uisp e delle sue realtà locali. È stata un’occasione preziosa per fermarsi, ascoltare e riflettere insieme, guardando al presente con maggiore consapevolezza e rinnovato impegno sociale.

Uisp e il monito: non dimenticare

Shemà

Voi che vivete sicuri

nelle vostre tiepide case,

voi che trovate tornando a sera

il cibo caldo e visi amici:

considerate se questo è un uomo

che lavora nel fango

che non conosce pace

che lotta per mezzo pane

che muore per un sì o per un no.

Considerate se questa è una donna,

senza capelli e senza nome

senza più forza di ricordare

vuoti gli occhi e freddo il grembo

come una rana d’inverno.

Meditate che questo è stato:

vi comando queste parole.

Scolpitele nel vostro cuore

stando in casa e andando per via,

coricandovi alzandovi;

ripetetele ai vostri figli.

O vi si sfaccia la casa,

la malattia vi impedisca,

i vostri nati torcano il viso da voi.

Primo Levi

Basket Uisp, First League – A grandi passi alla volata

.

Nel gruppo Sud, importantissima vittoria casalinga per Venegono, in ottica salvezza diretta, che regola la No Look Gerenzano di 12 punti. Rovello supera Vedano per 76-65 e fa il balzo chiave per la salvezza anticipata, inguaiando i Boosters. La Just Drink It domina, nel derby con il Phoenix Cantello e rimane al primo posto della classifica, con Montello Young subito alle spalle, con questi ultimi a segno sul campo della Tartaruga Binago. Anche gli Irish fanno bottino pieno e restano secondi con il Montello a tre giornate dalla fine del girone. A Nord, due punti preziosi per Cassano Magnago, che trova la vittoria alla Marconi di via Adriatico, al cospetto dei Pink Panthers Varese. Due punti fondamentali, in chiave secondo posto, per il Deportivo che batte nello scontro diretto, Buguggiate, con 4 squadre in corsa per la seconda piazza. Il Fuco batte il fanalino di coda Ponte Tresa; 87-64 per i bosini sui tresiani. Prosegue la lunghissima imbattibilità Besozzo, con gli Horses che agevolmente regolano Bizzozero. Il derby del lago di Monate è vinto dai Pirates, che battono 102-93 gli Svassi, in una sfida ricca di emozioni.

SPECIALE UISP – Tutti gli articoli su VareseNews