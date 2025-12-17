Lo Sci Club Sant’Antonino Ticino porta in montagna i giovani

Lo Sci Club Sant’Antonino Ticino, affiliato UISP e basato nella frazione di Lonate Pozzolo, conferma anche per la stagione 2025/2026 il suo impegno in linea con il motto dell’Unione Italiana Sport Per tutti: rendere lo sport accessibile a tutti.

Nonostante le innegabili difficoltà dovute ai costi, il club ripropone con successo la sua iniziativa, già consolidata negli anni precedenti, per offrire lo sci e lo snowboard con la formula della gratuità o super-agevolata ai giovani, sulle nevi olimpiche di Sestriere.

La stagione è stata ufficialmente inaugurata dall’ormai tradizionale “antipasto” sulla neve, l’Open Day gratuito tenutosi il 14 dicembre, un evento dedicato a tutti i bambini e ragazzi fino a 14 anni che desideravano provare lo sci o lo snowboard per la prima volta. Dal prossimo mese, il Club organizza corsi di Scuola Sci e Snowboard per adulti e bambini, che avranno come cornice le splendide nevi di Sestriere.

I corsi prevedono 15 ore di lezione con maestri qualificati, articolate in cinque domeniche di uscita. Il calendario per il 2026 prevede uscite il 11, 18 e 25 gennaio e poi il 1 e 8 febbraio, tutte destinate a Sestriere. Per garantire un insegnamento efficace e personalizzato, i partecipanti verranno raggruppati in classi omogenee a seconda delle loro capacità, sulla base di un test tecnico effettuato dai maestri alla prima uscita. I gruppi sono composti da un massimo di 6 o 7 persone, assicurando la massima attenzione didattica.

In coerenza con la missione UISP, l’iniziativa si concentra sull’abbattimento dei costi, in particolare per i giovanissimi. Le 15 ore di lezione per ragazze e ragazzi fino alla terza media sono offerte a una quota simbolica di soli 15 euro. Questa tariffa è applicabile se sottoscritta insieme all’abbonamento per il trasporto nelle cinque domeniche di uscita. Lo stesso abbonamento per il trasporto deve essere acquistato anche da un genitore o da un altro accompagnatore adulto a patto che sia tesserato con il club sciistico.

L’offerta è altamente agevolata anche per i ragazzi più grandi, con i corsi per la fascia 14-18 anni a 100 euro e quelli per la fascia 19-25 anni a 135 euro per 15 ore di lezione. Le iscrizioni per la scuola sci sono aperte entro e non oltre giovedì 8 gennaio, sul SITO INTERNET dell’associazione sportiva. Potete Inoltre chiedere informazioni all’indirizzo: info@scsantonino.com

SPECIALE UISP – Tutti gli articoli su VareseNews