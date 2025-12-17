Lo Sci Club Sant’Antonino Ticino porta in montagna i giovani
Politica dei prezzi in pieno stile "sport per tutti" da parte dello sci club di Lonate Pozzolo in occasione dei corsi organizzati al Sestriere
Lo Sci Club Sant’Antonino Ticino, affiliato UISP e basato nella frazione di Lonate Pozzolo, conferma anche per la stagione 2025/2026 il suo impegno in linea con il motto dell’Unione Italiana Sport Per tutti: rendere lo sport accessibile a tutti.
Nonostante le innegabili difficoltà dovute ai costi, il club ripropone con successo la sua iniziativa, già consolidata negli anni precedenti, per offrire lo sci e lo snowboard con la formula della gratuità o super-agevolata ai giovani, sulle nevi olimpiche di Sestriere.
La stagione è stata ufficialmente inaugurata dall’ormai tradizionale “antipasto” sulla neve, l’Open Day gratuito tenutosi il 14 dicembre, un evento dedicato a tutti i bambini e ragazzi fino a 14 anni che desideravano provare lo sci o lo snowboard per la prima volta. Dal prossimo mese, il Club organizza corsi di Scuola Sci e Snowboard per adulti e bambini, che avranno come cornice le splendide nevi di Sestriere.
I corsi prevedono 15 ore di lezione con maestri qualificati, articolate in cinque domeniche di uscita. Il calendario per il 2026 prevede uscite il 11, 18 e 25 gennaio e poi il 1 e 8 febbraio, tutte destinate a Sestriere. Per garantire un insegnamento efficace e personalizzato, i partecipanti verranno raggruppati in classi omogenee a seconda delle loro capacità, sulla base di un test tecnico effettuato dai maestri alla prima uscita. I gruppi sono composti da un massimo di 6 o 7 persone, assicurando la massima attenzione didattica.
In coerenza con la missione UISP, l’iniziativa si concentra sull’abbattimento dei costi, in particolare per i giovanissimi. Le 15 ore di lezione per ragazze e ragazzi fino alla terza media sono offerte a una quota simbolica di soli 15 euro. Questa tariffa è applicabile se sottoscritta insieme all’abbonamento per il trasporto nelle cinque domeniche di uscita. Lo stesso abbonamento per il trasporto deve essere acquistato anche da un genitore o da un altro accompagnatore adulto a patto che sia tesserato con il club sciistico.
L’offerta è altamente agevolata anche per i ragazzi più grandi, con i corsi per la fascia 14-18 anni a 100 euro e quelli per la fascia 19-25 anni a 135 euro per 15 ore di lezione. Le iscrizioni per la scuola sci sono aperte entro e non oltre giovedì 8 gennaio, sul SITO INTERNET dell’associazione sportiva. Potete Inoltre chiedere informazioni all’indirizzo: info@scsantonino.com
