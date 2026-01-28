Ben 44 anni di passione ad alta quota

Cambiano le vette, cambiano i panorami, ma la passione resta la stessa dal 1982. Lo Sci Club Sant’Antonino Ticino ASD ha celebrato domenica 25 gennaio un traguardo storico: 44 anni di attività dedicati allo sport e alla montagna. Un anniversario festeggiato tra le nevi del comprensorio di Sestriere, l’attuale “casa” invernale del club, durante la terza domenica dei corsi stagionali 2025-2026.

Una Storia nata nel 1982

Fondata nel 1982, l’associazione rappresenta ormai un’istituzione del territorio. Quella che era nata come una sfida tra amici appassionati di montagna è diventata, anno dopo anno, una realtà solida e dinamica. Se oggi è il comprensorio olimpico della Vialattea a fare da cornice alle discese dei soci, la memoria storica del club custodisce i ricordi di tante altre vette: dalle lunghe stagioni passate sulle piste della Valle d’Aosta a Pila, fino alle storiche trasferte in Valmalenco, a Chiesa. Proprio in queste località, che fanno parte del DNA del club, sono previste alcune delle prossime gite in calendario per questa stagione, segnando un emozionante ritorno laddove molte delle nostre storie sono iniziate.

Questo spirito dinamico ha permesso al club di far conoscere ai propri soci il meglio dell’Arco Alpino, portando generazioni di sciatori di Sant’Antonino a misurarsi con tracciati sempre diversi, ma sempre uniti dallo stesso spirito di aggregazione.

L’eccellenza didattica nel cuore della Vialattea

Il cuore pulsante dell’attività invernale è il comprensorio di Sestriere, dove il club organizza i propri corsi. La forza della proposta didattica risiede nella collaborazione con maestri qualificati, strutturati per ogni livello di abilità. Che si tratti di muovere i primi passi sulla neve o di affinare la tecnica tra i pali o in fresca, l’obiettivo è garantire un’esperienza sicura e formativa.

«La nostra filosofia non è cambiata dal 1982 ad oggi – spiegano dal club – Vogliamo che ogni partecipante, indipendentemente dal livello di abilità, si senta parte di una grande famiglia e possa vivere la montagna in totale sicurezza e allegria». Un impegno che si traduce anche in un importante valore sociale, come dimostra l’iniziativa dei corsi gratuiti per i ragazzi fino alla terza media, volta a incentivare lo sport tra i giovanissimi.

Uno Sguardo al Futuro: Community e Social

Nonostante la lunga storia alle spalle, lo Sci Club Sant’Antonino Ticino guarda al futuro con un approccio moderno e comunicativo. Per restare sempre aggiornati sul calendario delle gite, le attività del club e le novità stagionali, la comunità si è spostata anche sul web. Oltre al sito ufficiale www.scsantonino.com, il club è attivo su Facebook, Instagram e TikTok, e mette a disposizione dei soci un canale WhatsApp dedicato per comunicazioni in tempo reale. Un traguardo, quello del 44esimo anno, che non è un punto di arrivo, ma una nuova rampa di lancio per una stagione che si preannuncia ancora ricca di neve e sorrisi.

